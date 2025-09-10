Jorge del Castillo niega que Patricia Benavides busque retornar a la Fiscalía de la Nación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge del Castillo, exabogado de Patricia Benavides, descartó que actual fiscal suprema tenga intenciones de retomar el cargo de fiscal de la Nación, como lo sugirió recientemente la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP, el expresidente del Consejo de Ministros calificó de “errada” la postura de Delia Espinoza y aseguró que una eventual suspensión de seis meses, dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no abriría pasó para que Patricia Benavides asuma nuevamente el cargo.

“No es verdad, bajo ninguna consideración, que la intención sea que Patricia Benavides vuelva a ser fiscal de la Nación. No tiene ella ninguna intención de ocupar un cargo que no le corresponde”, afirmó.

En ese sentido, explicó que, en caso Delia Espinoza sea suspendida, el cargo recaería en otros fiscales supremos con mayor antigüedad como Pablo Sánchez, Juan Villena o Zoraida Ávalos.

“La verdad es que no le toca a Patricia Benavides debido a que ya terminó su periodo. En caso de suspensión le toca, por antigüedad, a Pablo Sánchez, Villena, Zoraida Ávalos o viceversa. Entonces, ¿dónde entra Patricia Benavides?”, sostuvo.

“Si esta señora [Delia Espinoza] terminara siendo destituida, la Junta de Fiscales tendría que elegir un nuevo fiscal de la Nación”, agregó.

Delia Espinoza dice que si la JNJ la sanciona, luego repondrán "forzadamente" a Patricia Benavides

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció este martes en torno a la propuesta de la magistrada María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para suspenderla preventivamente por seis meses en su función como fiscal suprema titular y titular del Ministerio Público.

El pedido de Cabrera Vega fue realizado como parte del procedimiento disciplinario que se inició a Espinoza Valenzuela por, presuntamente, haber cometido faltas graves y faltas muy graves, e infringir la Ley de Carrera Fiscal al no ejecutar la resolución administrativa de la JNJ, la cual dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.

Al respecto, Delia Espinoza indicó que ha presentado una solicitud para que María Teresa Cabrera y los miembros del pleno de la JNJ que están inmersos en un proceso de amparo interpuesto por ella, se inhiban del procedimiento disciplinario en su contra.

En ese sentido, la fiscal de la Nación consideró que si llega a prosperar el pedido de sanción en su contra, lo que seguirá es la reposición "forzada" de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, lo cual, según dijo, sería inconstitucional.

"Si me llegan a sancionar a través de este procedimiento, lo que va a venir, sin lugar a dudas, es que repongan forzadamente a la Dra. Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Y eso es inconstitucional. No es porque yo lo diga [...], el abogado objetivo, el abogado que respeta la Constitución sabe que cuando hay una autoridad que está demandada en un proceso constitucional de amparo no puede seguir disciplinando para imponer su resolución, como lo quiere hacer la JNJ. Por lo tanto, hay un tema grave de imparcialidad que se está afectando y, por lo tanto, eso también vulnera el debido proceso", aseveró.