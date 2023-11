Josué Gutiérrez descarta renunciar a la Defensoría y señala que no conoce a Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides

Judiciales Josué Gutiérrez indicó que su selección como defensor del Pueblo "ni siquiera está en entredicho"

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, se pronunció en torno a las investigaciones fiscales que señalan que existiría una presunta organización criminal conformada por tres asesores de Patricia Benavides y ella misma, quienes habrían coordinado acciones de parlamentarios a cambio de beneficios.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (EFICCOP) tiene como indicios de prueba unos chats en donde se evidenciaría una "influencia ilícita" en congresistas por parte de Jaime Villanueva, asesor de Benavides Vargas, en torno a la elección del defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la remoción de los magistrados de la JNJ.

Al respecto, el titular de la Defensoría del Pueblo señaló que no renunciará a la institución, tal como ha exigido el sindicato de trabajadores de dicha entidad.

"Probablemente se han dejado llevar por (la situación). No (daré un paso al costado), no tengo nada que ver en este proceso que podría haber sido deslegitimado si lo especulativo fuera cierto", indicó.

Además indicó que su legitimidad en el cargo "ni siquiera está en entredicho" porque en los chats en investigación no se hablaría de él.

"Ni siquiera está en entredicho (mi legitimidad) (…) En el supuesto de que estos chats (…) sean ciertos, yo puedo decir: ¿en qué momento hablan de mí? ¿en qué momento me van a deslegitimar? La verdad no necesita de cómplices", indicó.

"Nunca conocí a Jaime Villanueva"

Asimismo, Gutiérrez Cóndor dijo que "nunca conoció" a Jaime Villanueva, el asesor que sería autor de los mensajes de WhatsApp. Incluso, el defensor del Pueblo señaló que no conoció a Patricia Benavides antes de su selección en el cargo.

"Yo no conocí a la doctora Patricia Benavides, tampoco a Jaime Villanueva. Yo trabajé en el Congreso como asesor parlamentario de la Comisión de Justicia y conocí a otras personalidades (…) que siempre van a exponer el tema de su gestión y que, en ese ínterin, nunca llegué a conocer a la doctora Patricia Benavides porque ella nunca asistió a la Comisión de Justicia (…) por lo menos la hubiera conocido de vista", sostuvo.

No obstante, indicó que "probablemente" conoce al asesor Abel Hurtado.

"Probablemente cuando se cursó las invitaciones para la asistencia de la fiscal de la Nación a la Comisión de Justicia se hacen las coordinaciones con los asesores y uno revisa la plantilla que nos manda la coordinación de PCM y ahí están todos los coordinadores", aseveró.



Además, Gutiérrez señaló que nunca pidió a ninguna "alta autoridad" que interceda a su favor para ser seleccionado como defensor del Pueblo por el Congreso.

"Nunca solicité ni pedí a nadie que me apoye. En el papel tenía más de 100 votos que había conversado con más de 100 congresistas con sus respectivas bancadas. Yo agradezco que me hayan permitido ingresar a sus bancadas para poder explicar cómo debería desempeñarse la función de la Defensoría del Pueblo y qué debería hacerse", indicó.

Gutiérrez también aseguró que su nombre "no aparecerá jamás" en ninguno de los chats en investigación.

"No va a aparecer jamás, primero, porque yo no conocía siquiera a la doctora Benavides, qué razón tendría ella para apoyarme. Dos, a los señores que son parte de su equipo (…) nunca les he pedido nada, jamás", afirmó.

Josué Gutiérrez aseguró no conocer a Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides detenido ayer por la DiviacFuente: Andina

"Nunca piden que voten por mí"

Por otra parte, Gutiérrez Cóndor dijo que los chats mencionan expresamente a "otro candidato" a la elección de defensor del Pueblo y que nunca se habla de él.

"Los chats revelan 3 escenarios. El primero, un proceso de selección en que ni me mencionan, sino a otro candidato que estaba compitiendo conmigo que, aparentemente, si resultara válido esos chats o la investigación (…) apuntaba más a otras personalidades y no a mi persona", afirmó.

"Todos los actos del proceso de elección, ellos hablan de otro candidato y nunca hablan de mí, nunca, (en los chats) dicen que tienen su candidato (...) Si fueran ciertos, indican que ellos tienen un candidato que era el antecesor mío, el que fue sometido a votación antes que yo fuera y no alcanzó la votación que se requería", explicó.

Además, señaló que, posterior a su selección, se mencionó una pretensión para que no presida la comisión encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Luego, cuando soy elegido, empiezan a hablar de mí e introducen un término más: de que cuando esté como defensor del Pueblo no voy a presidir el proceso de selección (de la JNJ), porque (…) se establece una nueva coyuntura que es la presidencia por un miembro del TC", aseveró.

"Cuando se da el proceso y hay un ganador, entonces hablan de mí e introducen un nuevo término: no se preocupen que él no va a presidir el proceso de selección de la JNJ, porque vamos a designar en ese cargo a un miembro del TC", añadió.

En esa línea, consideró que, según la hipótesis fiscal, él sería "el agraviado", por lo que señaló que "atacar" a su institución "es un despropósito".

"De agraviado, en la hipótesis, yo paso como responsable. Pienso que ahí hay un despropósito de deslegitimar la institución (…) que debe mantenerse incólume, en la línea de mantener su independencia y su autonomía, y eso implica no someterse al poder", sostuvo.

"El que ha introducido estos temas ha sido muy ligero (...), porque en todo el proceso de mi elección como defensor del Pueblo el único que ha hablado con las bancadas y con los parlamentarios he sido yo, jamás he pedido a una autoridad o a una persona que hable por mí para buscar un voto", agregó.

¿Qué dicen los chats acerca del proceso de selección del defensor del Pueblo?

Según se desprende en los chats que son parte de la investigación, Jaime Villanueva indicaba a su interlocutor (que sería un congresista) que el candidato Rioja (que sería Jorge Luis Rioja Vallejos) era "una mejor garantía para el trabajo coordinado" y que se optaría por apoyarlo: "vamos por Rioja, nosotros también haremos incidencia por él".

Sin embargo, el pasado 17 de mayo, día de la elección de Josué Gutiérrez, Villanueva envió a las 16:14pm. el mensaje:

"Esta es la estrategia: eligen a Josué, pero quien presidirá la JNJ es el TC"

Justamente, a esa hora, se estaba dando la votación por el candidato Riojas Vallejos que solo alcanzó 57 votos. Tras ser descartado, a las 16:26pm. se procedió a la votación por Josué Gutiérrez que alcanzó 88 votos, y quedó elegido. A las 16:34pm., Villanueva envió el mensaje: "tenemos defensor".

No obstante, el 18 de mayo, Jaime Villanueva decía que estaban "muy preocupados" porque "se vaya a caer" la elección de Josué Gutiérrez.

"Tener un titular en esa institución es imprescindible pues lo que está en juego es algo mucho más importante, inclusive, que la misma defensoría. Como sabe, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo (...) Si la JNJ la suspende (...) Zoraida Ávalos sería la nueva FN y eso significaría el retorno del vizcarrismo al MP", dijo en el chat.

"La única forma en que la JNJ sea tomada por el cerronismo es que la lagarta sea la FN. Con eso, si Josué se puede alinear con ella, perdemos todo", agregaba.

Cabe resaltar que la investigación que lleva a cao el EFICCOP está referida a que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tendría interés en "lograr una permanencia excepcional en el cargo", por lo que sería necesario "que ante una eventual remoción de la JNJ, el defensor del Pueblo será quien presida la comisión especial de selección de miembros de esa entidad", por lo que "existen graves indicios que la cúpula del Ministerio Público haya extendido sus influencias ilícitas en la designación de este alto funcionario".