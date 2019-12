“La Sunedu está cumpliendo su labor”: Candidatos Mora y Sheput respaldan reforma educativa

Juan Sheput y Daniel Mora en "Ampliación de Noticias". | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana, en el programa “Ampliación de Noticias”, de RPP Noticias, acudieron los candidatos al Congreso de la República Daniel Mora (con el número 3 del Partido Morado) y el exparlamentario oficialista Juan Sheput, quien ostenta el número 1 de la lista del Partido Contigo.

Los candidatos hablaron sobre el ordenamiento del sistema universitario y las licencias denegadas a diversas universidades por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Al respecto, el exministro de Defensa, Daniel Mora, aseguró que se están realizando recién los primeros pasos para caminar hacia la excelencia académica universitaria.

“Ni si quiera estamos caminando a la excelencia todavía, recién hemos puesto un piso que reordena todo el sistema y lo mínimo que deben tener las universidades para no estafar a los estudiantes ni a los padres de familia. Hay problemas: hay 100 mil alumnos que han quedado fuera del sistema. Algunos continúan en el cuarto o quinto año, los otros hacen un convenio con otras universidades”, apuntó.

Asimismo, el exintegrante de Perú Posible opinó que las universidades que estafan al alumnado deberían realizar una indemnización a los mismos. “Deberían indemnizar a los alumnos a los que han estafado por años y a sus padres”, refirió.

En tanto, Juan Sheput afirmó que, de llegar ambos al Congreso nuevamente, apoyará la labor de Daniel Mora, pues considera que este realizó una “extraordinaria labor” al liderar la Comisión de Defensa, cuando ambos integraban el partido Perú Posible.

“Yo no tengo ningún reparo en señalar que SUNEDU está cumpliendo una buena labor. (…) Soy un convencido de que la educación es clave”, dijo y añadió que la educación debe ser clave en el soporte del desarrollo.

“Lamentablemente no estamos en las grandes ligas. En materia universitaria nos falta ambición y eso tiene que ver con el papel que tenga que jugar la Sunedu. No es un asunto solamente de supervisión; sino también de gestión, de promoción de buenos contenidos, de buenos profesores. El tema no es de alumnos. (…) No hay promoción de profesores, no hay nombramiento de profesores, hay un estancamiento a nivel educativo”, finalizó.