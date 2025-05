"Debemos tener representación": opiniones divididas en el Congreso sobre el permiso de Boluarte para ir al Vaticano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte pidió permiso al Congreso para viajar al Vaticano, del 16 al 19 de mayo, y asistir a la misa del inicio de pontificado del papa León XIV, que se celebrará el domingo, 18 de mayo, en la Santa Sede.

La mandataria extendió la invitación al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y a la titular del Poder Judicial, Janet Tello, al considerar que es vital que el Perú tenga una “presencia política al más alto nivel”, sobre todo por el vínculo que tiene el sumo pontífice con nuestro país.

La solicitud de la jefa de Estado ha generado opiniones divididas en el Palacio Legislativo, entre parlamentarios que respaldan el viaje y otros que rechazan la presencia de Boluarte Zegarra en la Santa Sede.

La primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez (Fuerza Popular), dijo que aún no hay posición oficial de la bancada fujimorista, pero opinó que la presidenta Dina Boluarte sí debería participar en la misa, que se desarrollará en la Plaza de San Pedro a las 10:00 a.m. (3:00 a.m. en Perú).

“Somos un pueblo católico, que más allá de que sea Dina Boluarte o sea quien fuere el presidente, tenemos que tener una representación. Considerando que el papa, que es la autoridad máxima de la Iglesia Católico, es peruano”, declaró.

“Es un momento donde deberíamos priorizar algunos temas que son de fe y de unidad. El Perú debe estar presentado, por lo menos, en este caso”, agregó.

Por su parte, el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi también consideró que la jefa de Estado debe estar en la Santa Sede, teniendo en cuenta que el papa León XIV tiene la nacionalidad estadounidense y peruana.

“Sí debería dársele permiso a la presidenta Dina Boluarte, dado que tenemos una situación extraordinaria, como la de un papa que tiene la nacionalidad peruana y que ha trabajado cerca de 40 años en el Perú. Creo que es una ocasión importante y en este caso concreto sí debería autorizarse”, alegó.

Mientras tanto, la congresista y vocera alterna de la bancada de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, también respaldó el viaje de la mandataria. No obstante, rechazó que se haya invitado a los titulares del Congreso y del Poder Judicial.

“No deberían ir [los presidentes del PJ y del Congreso], porque el Perú está viviendo una situación difícil y las autoridades tenemos que estar presente para poder ayudar al pueblo”, declaró.

Las voces en contra del viaje de Dina Boluarte

Mientras tanto, el legislador de la Bancada Socialista, Jaime Quito, recordó a los fallecidos durante las protestas antigubernamentales, por lo que consideró que la presencia de la mandataría mancharía la imagen del sumo pontífice.

“Sería manchar la imagen de un papa que también se ha nacionalizado peruano. No me parece pertinente por ese lado; tampoco debe salir de Palacio de Gobierno, sino responder a todas las interrogantes que existen”, alegó.

A su vez, el parlamentario de la misma bancada, Alex Flores, acusó a Boluarte Zegarra de utilizar la fe católica para justificar su viaje a la Ciudad del Vaticano.

“No hay absolución para quien ha gobernado con balas y represión. Dina no representa a los peruanos, sino a la corrupción, la vanidad y el crimen”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).