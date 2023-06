Mesa Directiva aprobó que se elabore retrato de Lady Camones por su gestión como presidenta del Congreso

La Mesa Directiva del Congreso de la República aprobó la elaboración e instalación de un cuadro de la congresista Lady Camones, por su condición como presidenta del Congreso entre el 26 de julio y el 5 de setiembre de 2022.

En un acuerdo del pasado 24 de mayo, la Mesa Directiva acogió el pedido que realizaron los portavoces de Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Renovación Popular y Somos Perú, a fin de que se elabore e instale un cuadro para Camones Soriano.

Así, autorizaron a la Dirección General de Administración del Parlamento que realice las acciones administrativas y presupuestarias necesarias, a fin de que se elabore e instale el retrato de la parlamentaria de Alianza para el Progreso en la galería de expresidentes del Congreso.

Acuerdo de la Mesa Directiva para elaborar, instalar y develar un retrato de Lady Camones. Fuente: RPP Noticias

Censura de Lady Camones

El retrato de Lady Camones será el segundo que será revelado en lo que va del actual Parlamento, que en menos de 2 años ya ha tenido tres titulares de la Mesa Directiva: María del Carmen Alva, Lady Camones y José Williams.

Camones solo estuvo en el cargo por 38 días, luego de que se le censurara por la difusión de unos audios en los que se escucha al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, pedirle a la legisladora que consiga que la Comisión de Descentralización apruebe en el pleno del Parlamento un dictamen para que el centro poblado Alto Trujillo se convierta en distrito.

Dicha coordinación se dio en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en las que Acuña fue candidato a gobernador de La Libertad, cargo que actualmente ocupa.

De acuerdo con la moción de censura el contenido de las grabaciones está vinculado con delitos como “usurpación de funciones, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, entre otros”. Asimismo, señalan que la propia Camones reconoció el contenido de los audios en conferencia de prensa.

El actual Parlamento aprobó elaborar retratos para Lady Camones y María del Carmen Alva por sus gestiones como titulares del Congreso. | Fuente: Andina

Cuadro de María del Carmen Alva

El pasado 14 de junio, en la sede del Legislativo se develó el retrato de María del Carmen Alva, quien también fue condecorada con la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, en el Grado de Gran Cruz, “en mérito a sus eminentes servicios prestados a la nación en su calidad de presidenta del congreso para el periodo anual de sesiones 2021-2022”.

La pintura de la extitular del Parlamento fue realizada por el artista César Yaury Huanay, quien realizó el trabajo basándose en una fotografía de la legisladora de Acción Popular. Según el portal de Transparencia tuvo un costo de S/ 9 000.

Los cuadros son colocados en la galería de expresidentes del Congreso de la República, dentro del Palacio Legislativo. Sin embargo, en dicho espacio no aparecen los retratos de los expresidentes del Parlamento: Mirtha Vásquez y Francisco Sagasti.

Al respecto, Vásquez indicó al diario La República que la develación de estos retratos es parte de una tradición del legislativo que corresponde al presidente de la Mesa Directiva. Respecto a por qué no se colocó un cuadro suyo, la también extitular del Gabinete Ministerial indicó que María del Carmen Alva no tuvo la voluntad de hacerlo.

"Creo que la mejor muestra de que no quería hacerlo y que no tenía la voluntad de hacerlo es que, en lugar de mandar a hacer nuestro retrato, solamente mandó a hacer el de Manuel Merino (…) Pese a que realmente creo que uno no aspira, no hace un trabajo para tener un retrato, por supuesto, creo que eso es un tema de cortesía (...) Era un acto bastante privado, de cortesía, digamos, de reconocimiento político, muy pequeño, íntimo. Eso correspondía, (pero) la señora Alva no lo hizo", dijo.