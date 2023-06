Fernando Tuesta: "Los congresistas quieren la bicameralidad porque les genera expectativas para poder ser legisladores nuevamente"

De haber impulsado de forma sostenida el proyecto de ley de retorno a la bicameralidad desde la comisión de Constitución del Congreso, a desistir en este propósito. Así ha evolucionado el actuar de la bancada de Fuerza Popular con respecto a conseguir que un futuro Parlamento cuente con una cámara de diputados y una cámara de senadores.

Este viernes 23 de junio culmina la segunda legislatura y todo indica que el debate para lograr que el Pleno del Congreso apruebe la reforma constitucional de retorno a la bicameralidad se quedará en el tintero. Más aún cuando la propia lideresa del partido, Keiko Fujimori, declarara que el actual Congreso “se encuentra deslegitimado para llevar adelante esta reforma”.

Para el expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, este giro obedece a la convicción de que la bicameralidad no es hoy un tema popular y, por tanto, insistir con ella tendría un costo político a futuro.

“Lo que están haciendo es no correr el riesgo de no conseguir los 87 votos y, por lo tanto, no creo que lo vayan a poner a votación [el dictamen sobre retorno a la bicameralidad] en esta legislatura. Todos los congresistas quieren la bicameralidad y no la quieren por ser un mejor diseño del Parlamento, la quieren porque les genera expectativas para poder ser nuevamente congresistas en cualquiera de las cámaras que corresponda [...] Fuerza Popular va por el camino de aprobar la bicameralidad pero, bajo el propósito de mantenerse en los cargos”, acotó.

Momento oportuno

Más allá de las motivaciones de los partidos políticos, ¿es oportuno hablar hoy de bicameralidad? Según Tuesta Soldevilla, todo momento es oportuno y explica el porqué de su posición.

“Mientras más pasa el tiempo en lo que va del siglo, disminuye la calidad de los parlamentarios. Cada vez más decimos ‘este Parlamento es peor, ¿no?’ Y parece que no tocamos límites, entonces, la necesidad de tener una bicameralidad se hace mayor. No vamos a tener un buen momento porque quienes lo deben hacer son parlamentarios de congresos cada vez más desacreditados. Yo creo que pese a las circunstancias, es preferible tener una bicameralidad ahora con todas las observaciones que se puedan hacer a sus diseños a no tenerla” sostuvo.

En la antepenúltima sesión del Pleno, el congresista Hernando Guerra García que preside la comisión de Constitución, solicitó una reconsideración para conseguir en un nuevo intento, obtener los 87 votos que se requieren para la aprobación de la bicameralidad sin necesidad de un referéndum. La reconsideración pasó a un cuarto intermedio y podría ver nuevamente la luz en la siguiente legislatura si la bancada de Fuerza Popular cambia de parecer.