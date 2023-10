Lima Ministro de Trabajo sobre huelga de trabajadores de EsSalud: “No es momento para la paralización”

La Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social EsSalud ratificó el fin de semana la huelga indefinida programada para este martes, 10 de octubre, para exigir un pliego de reclamos a la institución, anunció su secretario general Wilfredo Ponce.

El gremio alega incumplimiento de compromisos asumidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) -que tiene adscrito a EsSalud-, entre ellos la entrega de un bono único de S/ 5 500 y el depósito pendiente de la CTS.

"No es posible que personas que han trabajado hasta los 70 años no se les pague la CTS una vez cesado. Están demorando más de un año, muchos fallecen y no logran cobrar. Tenemos un bono de cierre de pliego el cual ha sido observado por Fonafe. Prácticamente, lo vemos como una injerencia ante EsSalud", explicó el dirigente gremial a RPP Noticias.

No es momento para la paralización, dice el ministro de Trabajo

A un día de la movilización, el titular de la cartera de Trabajo, Daniel Maurate, señaló que no es momento de paralizar “ningún sector del país”, por lo que invocó al gremio del Seguro Social a retomar el diálogo y el entendimiento para llegar a un acuerdo, a fin de no afectar la atención de los asegurados.

“Creo que el Gobierno está haciendo los máximos esfuerzos, entiendo que EsSalud también, para poder satisfacer las demandas laborales. No es momento para la paralización de ningún sector del país. Necesitamos, sobre todo en el tema EsSalud, cautelar la salud de los peruanos, que ya es bastante demandante”, declaró Maurate en Ampliación de Noticias.

“Necesitamos en este momento más que nunca estabilidad, seguridad jurídica y paz para vender a nuestro país, porque es la única manera de lograr inversión y eliminar pobreza, pobreza extrema e informalidad”, agregó.

En ese sentido, el integrante del Gabinete Ministerial instó a los funcionarios de EsSalud a “atender de la mejor manera” y cumplir los compromisos suscritos con los trabajadores del Seguro Social.

“Estamos mirando con atención a EsSalud, seguramente habrá algunas medidas ahí. Invocamos a los funcionarios atender de la mejor manera a los trabajadores y cumplir los compromisos, porque lo genera malestar a los trabajadores es que se generen compromisos y luego no se cumplan”, puntualizó.