Cuatro directores en menos de un año en Cenares: el impacto de la inestabilidad en la compra de medicamentos

En lo que va del 2023, el Cenares, entidad encargada de la adquisición y distribución de medicinas adscrita al Ministerio de Salud, ha tenido cuatro directores generales diferentes, de acuerdo a las resoluciones ministeriales revisadas por RPP Data. Los continuos cambios, que representan un récord histórico en esta institución, afectan directamente los procesos de compra de medicinas, indican especialistas en salud consultados para este informe.

Y las cifras lo confirman, pues, según el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía, al cierre de este informe el Cenares ha ejecutado el 29% de los 867 millones de soles que tiene asignado para la compra de suministros médicos. Es decir, solo 245 millones de soles.

"Iniciar compras ahora es bastante complicado porque nos quedan tres meses de ejecución presupuestal. El ministro y su equipo deben tomar decisiones radicales y diferentes para que, por lo menos, salvemos vidas en los siguientes seis meses y tengamos un próximo año mejor gestionado", advierte el doctor César Amaro, químico farmacéutico e investigador de Videnza.

Actualidad Entre tres a cuatro meses demora que un nuevo funcionario entienda los procesos de una entidad como el Cenares, sostiene Richard Tapia, director del IPECOP.

¿Por qué hemos tenido tantos cambios?

El 5 de enero de este año, durante la gestión de la exministra Rosa Gutiérrez, se designó a la Dra. Carmela Vásquez en la jefatura del Cenares, según un recuento realizado por Gobierna Consultores. Duró cuatro meses en el cargo, periodo más extenso de todos los directores en el 2023. En ese tiempo, comenta Amaro, la compra corporativa de medicamentos demoró más de lo usual.

"La Dra. Vásquez ingresa por un tema de confianza [de la ministra Gutiérrez]. Tiene experiencia como gestora pública en salud, pero desconocía el mundo químico farmacéutico y de abastecimiento público de esos recursos. Esa fase de inducción hizo que se demore en tomar decisiones y eso en logística es mortal", explica.

El 1 de junio, durante la misma gestión, la Dra. Vásquez es reemplazada por la economista Rocío Espino Goycochea, quien ya había desempeñado este cargo durante la pandemia. Espino duró solo un mes y 8 días, pues el nuevo ministro de Salud, César Vásquez, designó a José Ramírez como director el 8 de julio del 2023.

Ramírez registraba experiencia en redes de salud y hospitales regionales, por lo que conocía la parte operativa de salud, cuenta Amaro, pero no necesariamente sobre abastecimiento público. Permaneció en el cargo 13 días, hasta que fue reemplazado por César Gálvez, quien trabajó previamente en el Ministerio de Transportes.

Gálvez fue removido del cargo después de dos semanas tras los cuestionamientos por la preservación de vacunas y problemas de deuda con los proveedores de la entidad. Ante ello, el ministro de Salud decidió reponer a José Ramírez, quien se mantiene hasta la fecha.

Personal de confianza y bajo desempeño

Amaro recuerda que una de las prácticas más frecuentes que se realizan en entidades del Estado es la colocación de personal de confianza y esto también se replica en el sector salud. Sin embargo, esto no es necesariamente negativo, sostiene el politólogo Eduardo Dargent.

"El gran problema en el Perú es que no ha habido una burocracia de carrera ni una que esté sujeta a un rendimiento o desempeño (...). Los cargos de confianza per se no son malos, el problema es cuando se dan para pagar favores políticos. Se vuelve extremadamente peligroso porque por ahí se cuelan intereses corruptos y sectoriales", sostiene.

En ello coincide Richard Tapia, director del Instituto Peruano de Comunicación Política: "El manejo de la gestión pública no ha sido prolijo en los últimos gobiernos y el actual no escapa a ello. Se podría [incluso] sospechar que hay un interés subalterno para remover a los directores del Cenares, más aún teniendo un escenario complejo que se avecina [con el Fenómeno El Niño]", menciona.

Además, considera que la responsabilidad recae tanto en el ministro de Salud, César Vásquez, como en el premier Alberto Otárola y la presidenta Dina Boluarte. "No se puede decir que [solo] por la inestabilidad política el Cenares está mal manejado. Lo que hay es un desconocimiento de la institución y la importancia que tiene frente a la coyuntura que vive el país y el mundo", refiere.

Por ello, agrega que se debería mantener la meritocracia dentro de la gestión pública para que las personas que asuman la dirección del Cenares no empiecen desde cero. "Si es que tiene que rotar la cabeza, [lo ideal] es que le siga alguien de la casa que conozca [el sistema] y que nos evite tener cuatro o cinco meses a una nueva persona ajena a la institución que se [demore] en ponerse al corriente de la situación", comenta.