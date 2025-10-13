Nora Bonifaz niega conformar gabinete de José Jerí y pide que renuncie a la Presidencia: "Será títere del pacto mafioso en el Congreso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En medio de la incertidumbre por conocer quiénes conformarán el primer gabinete del Gobierno del presidente José Jerí, la fundadora del partido político Somos Perú, Nora Bonifaz, descartó que vaya a formar parte del Ejecutivo y tuvo duros calificativos contra el jefe de Estado, quien formó parte de la bancada de su agrupación.

Mediante un pronunciamiento, la excandidata al Congreso de la República criticó la designación de Jerí como mandatario de transición, asegurando que su presencia en el cargo "manifiesta el pacto mafioso que se armó" en el Parlamento, del cual él "va a ser el títere".

Asimismo, también dirigió sus críticas a la actual presidenta del partido, Patricia Li Sotelo, quien -según Bonifaz- permitió avanzar a Jerí en su carrera política y habría articulado hasta "encumbrar" su llegada a la Mesa Directiva del Congreso y luego a la Presidencia.

"La obediencia absoluta de Jerí hacia Patricia Li le ha rendido frutos. Ahora con el encargo que tiene con la Presidencia. Estamos ante la perversión de las instituciones democráticas. Una persona que no ha sido elegida, sin embargo, hoy está representando la nación", manifestó.

Nora Bonifaz: "Quien acepte un ministerio será cómplice"

Bonifaz también recordó el proceso que siguió Jerí tras ser denunciado por presunta violación sexual, caso que fue archivado por la Fiscalía, así como la denuncia por presuntos cobros irregulares para impulsar proyectos cuando fue presidente de la Comisión de Presupuesto.

"Alguien que no tiene personalidad propia, que no tiene liderazgo y que tiene muchas sombras va a estar liderando los destinos de esta nación. En este contexto, quien acepte un ministerio para gobernar con él, va a terminar siendo cómplice de la misma miseria moral de la cual forma parte", remarcó.

De acuerdo con Bonifaz, Jerí no cuenta con los atributos para establecer un buen Gobierno y advirtió el peligro que permanezca en el cargo a puertas de las Elecciones Generales 2026, por lo cual consideró que se debe exigir su renuncia al cargo.

"No puede representarnos en la Presidencia porque es muy importante tener en claro que si nos vienen elecciones y es probable y hay que asumirlo como un peligro que las próximas elecciones puedan ser una farsa. Harán todo lo posible por amañar los resultados del próximo proceso electoral para servir a quienes hoy le deben el favor de estar en ese poder. Quedamos todos advertidos. Peruanas y peruanos, hay que exigir la inmediata renuncia de Jerí a la Presidencia de la República", sostuvo.