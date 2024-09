Rafael López Aliaga sobre visitas que hizo al programa de Andrés Hurtado: "No me arrepiento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Rafael López Aliaga sostuvo que el conductor de televisión ha hecho labor social "muy importante" por 10 años.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo este viernes que no se arrepiente de haber visitado el programa del conductor de televisión Andrés Hurtado, quien fue detenido de manera preliminar el jueves 19 de setiembre por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.

López Aliaga fue uno de los políticos que asistió al programa “Sábados con Andrés”, emitido por Panamericana Televisión, conducido por Andrés Hurtado. Sobre este caso, el burgomaestre sostuvo que el conductor de televisión ha hecho una labor social "muy importante" durante 10 años.

''No me arrepiento porque pude exponer obras de interés para toda la ciudadanía y pude ayudar a un niño, Facundo, que le querían cortar el brazo. Me involucré para poder llevarlo a iniciar sus terapias contra el cáncer. Yo creo que sí pude explicar los proyectos en beneficio en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro, el formato era de difusión'', dijo a la prensa.

En esa línea, Rafael López Aliaga también sostuvo que una persona tiene derecho a defenderse y que no se deberían emitir juicios anticipadamente.

"Me parece que tiene derecho a defensa, que diga su versión, yo ayer estuve escuchando un abogado, Rodríguez me parece, en un programa de TV y el abogado iba señalando temas pero prefiero no ser juez. Si hay evidencia de corrupción, que se haga lo que dice la ley, pero no hay que adelantar juicio'', agregó.

Criticó a Dina Boluarte por incendios forestales

En otro momento, López Aliaga calificó como falta de trasparencia que el Ejecutivo haya pasado a reserva la información sobre el vehículo presidencial. Asimismo, criticó a la presidenta Dina Boluarte por querer viajar a Estados Unidos cuando se registran incendios forestales en el país.

“Si el país está con un desastre forestal, donde han muerto 16 hermanos nuestros en todo el Perú y donde tenemos casi un millón de hectáreas quemadas, […] Perú tiene que levantar su bandera para pedir ayuda. La reacción es tardía. Entonces, ¿cómo vas a viajar cuando el país está en llamas? ¿No te parece irresponsable?”, dijo a los medios.