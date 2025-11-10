Renzo Reggiardo no descartó solicitar una administración temporal de peajes en Villa y Punta Negra

La comuna limeña se plantea esta medida ante un eventual escenario en que Rutas de Lima, concesionaria de un tramo de la carretera Panamericana Sur, dejara de darle mantenimiento a las vías, después de que el Poder Judicial suspendiera el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, no descartó solicitar una administración temporal de los peajes Villa El Salvador y Punta Negra con el fin de asegurar que los ciudadanos no se vean afectados por una posible falta de mantenimiento en las vías.



"No descartarnos la posibilidad de, a través de una medida judicial, pedir una administración temporal para que el servicio no se vea afectado, y para que nuestros compatriotas, que transitan por estas vías, no se vean perjudicados en lo que podría ser una eventual falta de mantenimiento", dijo en declaraciones a la prensa.

Rutas de Lima anuncia que suspenderá el cobro de peajes de Villa y Punta Negra

Luego de que el Poder Judicial emitiera una resolución en la que ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes de en las casetas de Villa y Punta Negra, la concesionaria emitió un comunicado el miércoles pasado en el que indicó que se allanará a la decisión del órgano de justicia.

No obstante, consideró que dicha acción "añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por parte del Estado peruano".

Asimismo, señaló que su disposición anterior de reanudar el cobreo de peajes se dio "en estricta aplicación de los derechos la amparan conforme al marco normativo aplicable".

Posteriormente, informó que las unidades de peajes de Huaylas, San Pedro, Arica y Quebrada Seca operan con normalidad, debido a que no hay mandato judicial que disponga su suspensión.