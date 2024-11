Rectora de San Marcos dice que "infiltrados de otras universidades" generaron hechos violentos en el campus en octubre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima La rectora de San Marcos reconoció que una parte del personal de Seguridad es "tercerizado", pero negó haber contratado matones.

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, en diálogo con RPP, se pronunció nuevamente por los hechos de violencia ocurridos dentro del local universitario el pasado 17 de octubre, cuando desconocidos agredieron a estudiantes que realizaban protestas al interior del campus.

Como se recuerda, en horas de la noche de aquel día, luego de que los universitarios tomaran el control de las puertas del recinto, un grupo de sujetos ingresó a las instalaciones de San Marcos y agredió con palos y otros elementos a los estudiantes, por lo que varios de ellos tuvieron que ser derivados a hospitales cercanos a causa de sus heridas.

Al respecto, tres días después de los hechos, en entrevista con RPP, Ramón Ruffner rechazó estar involucrada en el ingreso de los desconocidos al campus y aseguró que los hechos de violencia fueron causados por "pugnas políticas", tanto entre estudiantes como entre autoridades.

"Quiero decirles a los jóvenes: yo soy madre y yo jamás haría ese trabajo sucio, porque no es mi estilo, a mí no me gustaría que a mis hijos los golpeen. Lo que se debe entender es que esta es una pugna política entre grupos estudiantiles y también entre grupos de autoridades, porque qué se va a elegir el día de la elección: 20 decanos", aseguró entonces.

No obstante, este sábado la rectora indicó que "infiltrados de otras universidades" generaron los actos violentos al haber estado dentro del campus. Además, negó haber contratado "matones", tal como acusaron los dirigentes estudiantiles.

"Hay infiltrados de otras universidades y ustedes pueden ver personas mayores que circulan en ese día como encapuchados. Yo no estuve ese día, porque estábamos haciendo la evaluación de los miembros de la junta, para que integren la junta, desde las 7:30 hasta casi las 8 p. m. No podía hablar tampoco, no podía salir, yo salgo y me retiro a mi casa, porque estaba un poco mal, y me hacen una pregunta y es cierto, yo no tenía por qué mentir, yo estaba llegando a mi casa y en la ruta me iba informando el chofer de lo que estaba ocurriendo", explicó.

"No sería capaz de contratar matones para que maltraten a los jóvenes, porque yo soy madre, soy abuela y también he sido estudiante. Yo vengo de la década del 70 donde se vivió el terror", agregó.

Asimismo, la rectora indicó que la casa de estudios sí "terceriza" parte del personal de seguridad de la Decana de América, ya que los trabajadores CAS "no cubren el total del servicio".

"En primer lugar, se ha dicho que yo contraté matones y que no es una empresa de seguridad. Lo que se hace es la tercerización de los servicios de seguridad, una parte, porque hay una parte en la que están los trabajadores CAS y los trabajadores CAS no cubren el total del servicio", aseguró.

Además, sostuvo que ella no puede "hacer todo" ni "ver todo" lo que ocurre en la ciudad universitaria, y que se debería preguntar al jefe de Seguridad por la tercerización de su personal.

"O sea, yo soy la rectora, hay un jefe de seguridad, hay un jefe de Economía, hay un jefe de planificación; o sea, San Marcos equivale al manejo de dos ministerios. Yo no puedo hacer todo ni puedo ver todo, pero yo lo que estoy convencida es que yo jamás pude contratar matones, porque sí hay servicios de tercerización y eso le pueden preguntar al director general, al jefe de Seguridad", puntualizó.

Estudiantes señalan que identificaron a personal de Seguridad como los agresores

Respecto a este tema, RPP conversó con el estudiante Renzo Rojas, vocero de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), quien aseguró que las personas que permanecían dentro del campus -antes de la entrada violenta de los desconocidos- eran estudiantes, por lo que descartó que se haya tratado de infiltrados.

Además, señaló que imágenes recopiladas por los propios estudiantes revelaron que miembros del personal de Seguridad de la universidad, entre otros, habrían sido los agresores.

"Yo estoy seguro que han sido los estudiantes quienes han tomado la universidad, yo estoy seguro. No hay ninguna contraposición respecto a ello. Respecto a los matones, han sido externos, ha sido personal de Seguridad, y está en investigación ahora. Se tiene identificado a personal de Seguridad visiblemente, están en fotografías lanzando piedras, amenazando a estudiantes, eso es seguro", indicó.

El vocero de la FUSM resaltó que dicho personal de Seguridad es "fácilmente reconocible", pues incluso "trabajan en las puertas más conocidas [de acceso al campus]".

"Se ha identificado también consejeros, asambleístas, estudiantes en ese sentido, durante los sucesos y esto ha sido publicado en las redes sociales de la FUSM", precisó.

Asimismo, Rojas indicó que la comisión investigadora que se formó en Asamblea Universitaria para investigar los hechos del 17 de octubre ha visto entorpecida su labor, puesto que no se les ha facilitado las imágenes de las cámaras de seguridad de ese día.

"Los centros donde se almacenan las imágenes de seguridad, días posteriores a lo que fue el 17 y 18 de octubre, fueron ‘tomadas en mantenimiento’ (…). No sabemos cuál es la situación real de ellas", aseveró.

"Durante el periodo de inicio de las investigaciones, incluso previo a que [inicie] la comisión investigadora, existían centros donde se almacena la información de las cámaras de seguridad. Entonces, esas grabaciones, esas imágenes, han sido 'tomadas'. Hay imágenes, fotografías de los lugares ubicados que se tenían respecto a estos centros de almacenaje y han sido removidos estos discos duros, donde se almacenaba la información de las cámaras", agregó.

El dirigente estudiantil también recalcó que no ha sido la única vez que desconocidos han ingresado al campus sin intervención de las autoridades. Según relató, el pasado 8 de noviembre, personas no identificadas ingresaron a San Marcos y vandalizaron el característico mural ubicado frente a la Facultad de Derecho.

"Se tienen imágenes de una camioneta azul que, en este caso, se estaciona en la Facultad de Ingeniería con la placa tapada. De ahí bajan los matones, van, hacen las pintas y, finalmente, cuando son descubiertos por los estudiantes que graban este suceso, huyen a la camioneta, una camioneta con las luces polarizadas y con placa tapada, de eso también se tiene imágenes", relató.

"Finalmente, salen por la puerta 1, que tiene las cámaras tapadas (…). Entonces, no han sido los estudiantes, incluso se consultó de manera interna [y] no ha habido ningún estudiante involucrado en ello. La única intención de [la rectora] ha sido desacreditar la justa lucha de la nulidad de las elecciones", enfatizó.

Por último, el vocero de la FUSM indicó que los estudiantes se ven en la necesidad de ocultar su rostro durante las protestas, porque les pueden abrir procesos disciplinarios que, incluso, pueden tener como resultado su expulsión.

"El punto en general (...) es el simple hecho de no tener represalias por parte de las autoridades. En ese sentido, existe un tribunal de honor dentro de la universidad que, en años anteriores, ya ha ejercido medidas en contra de los estudiantes, desde sacarlos de la universidad y no darles la oportunidad de reintegro, hasta finalmente no poder matricularse en el año académico, etcétera. Entonces, el principal tema es el de las represalias, podríamos ser expulsados, sancionados", puntualizó.