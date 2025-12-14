Testigo protegido dice que Juan José Santiváñez seguía dirigiendo su estudio jurídico mientras era ministro del Interior

Una investigación periodística dio cuenta que un nuevo testigo protegido ha brindado una declaración clave ante el Ministerio Público que comprometería aún más al exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, en la investigación por la presunta existencia de una organización criminal dedicada a favorecimientos, negociados y pactos ilícitos.

El programa Cuarto Poder señaló que, según la carpeta fiscal N.° 1-2025, Santiváñez habría operado a través de dos presuntos hombres de confianza: Percy Tenorio Gamonal y Marco Palacios Meza, quienes también son investigados por un intento de ocultamiento de evidencias.

De acuerdo con el testigo protegido N.° 005-2025, Santiváñez nunca dejó de ejercer funciones en su estudio jurídico mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior (mayo de 2024-marzo de 2025), una conducta incompatible con el puesto que desempeñaba. Para ello, habría utilizado las oficinas de Percy Tenorio Gamonal, ubicadas en el distrito limeño de San Isidro.

El testigo declaró ante la Fiscalía que, durante las noches, Santiváñez acudía a dichas oficinas para atender asuntos propios de su estudio jurídico, evitando así ser visto. Señaló además que Marco Palacios Meza, socio del Estudio Santiváñez, quedó a cargo del despacho cuando Santiváñez asumió la cartera del Interior, aunque las decisiones seguían siendo lideradas por el propio exministro.

La declaración también revela que Yessenia de la Cruz Rivas, administradora del Estudio Santiváñez, "se encuentra en España junto a su madre". "Sé que ella salió el año pasado a Chile y luego de ahí se fue a España; posteriormente, su madre fue a su encuentro, y sé que Juan José Santiváñez Antúnez está que la apoya económicamente", dijo.

Según el dominical, el testigo protegido entregó fotografías, conversaciones de WhatsApp y precisó fechas y horarios para respaldar la verosimilitud de su versión. Afirmó, además, que Santiváñez acudía personalmente a las oficinas que compartía con Percy Tenorio para atender clientes y dirigir su estudio en horarios nocturnos, cuando no había afluencia de personas en el edificio.

"Pese a ser ministro del Interior, Juan José Santiváñez continuaba reuniéndose con clientes de su estudio en horas de la noche para evitar ser visto", sostuvo.

El testigo también relató que la mudanza del Estudio Santiváñez a las oficinas de Percy Tenorio fue una decisión directa del entonces ministro de Estado, quien incluso habría inspeccionado previamente las instalaciones junto a la administradora del estudio, cuando ya ejercía funciones como titular del Interior. Durante el traslado se embalaron expedientes, computadoras, un iMac, una impresora, libros y objetos personales de Santiváñez.