Juez constitucional suspende trámite del proceso de amparo y medida cautelar que ordenó reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El juez constitucional de Lima, Fidel Torres, adoptó esta medida luego que el Tribunal Constitucional declaró "fundada" una medida cautelar que presentó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se suspenda los efectos del proceso de amparo que interpuso Espinoza Valenzuela contra dicha institución, así como también la medida cautelar que ordenaba su reposición como titular del Ministerio Público.

Mediante una resolución emitida el último 12 de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado consideró que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, incluso por encima del Poder Judicial en control constitucional abstracto, con sentencias que crean precedentes vinculantes.

Bajo este criterio, el juez Torres Tasso determinó que, dada la relevancia de la temática y su repercusión, el trámite de la demanda de amparo de la doctora Delia Espinoza "ya se encuentra fuera del ámbito jurisdiccional", en atención a que el Tribunal Constitucional admitió una demanda competencial de la JNJ contra el Poder Judicial y declaró fundada una medida cautelar que suspende este caso.

"Lo que pone de manifiesto que no sería viable su tramitación por la Jurisdicción Constitucional, dado que habiendo invocado en la demanda competencial un claro conflicto entre poderes del Estado (JNJ y Poder Judicial) que ya el máximo intérprete de la Constitución ya se ha pronunciado, conforme lo dispone el artículo 109° de la norma especial, circunstancia esta que pone en relieve per se, la imposibilidad de concurrir en forma copulativa los presupuestos procesales –de forma y fondo-, en la demanda de amparo objeto del presente proceso que se encuentra en trámite, poniendo en cuestión la competencia para su abordaje y decisión por esta judicatura", precisa el magistrado en su resolución.

El magistrado precisa en su resolución que la suspensión del trámite del proceso de amparo de la doctora Delia Espinoza regirá hasta que el Tribunal Constitucional emita la sentencia definitiva en el proceso competencial que interpuso la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial.