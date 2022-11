El tercer vicepresidente del Congreso dijo estar seguro de que el pleno aprobará la presentación de la demanda competencial ante el TC | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El día de ayer, viernes, juró Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros, en reemplazo de Aníbal Torres, que renunció al cargo tras el rechazo "de plano" de la cuestión de confianza presentada ante el Congreso el pasado 17 de noviembre.

Respecto a esta designación de Chávez como nueva jefa del Gabinete, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, en Enfoque de los Sábados, consideró que "obedece al ánimo confrontacional" del Ejecutivo contra el Legislativo que, según dijo, tiene como objetivo el cierre del Parlamento.

"La designación de Betssy Chávez obedece a ese ánimo confrontacional que el Ejecutivo no ha abandonado (...) Ha sido estratega la designación de ella para terminar de consolidar esto que creemos que es el cierre del Congreso", señaló.

En ese sentido, indicó que la nueva jefa del Gabinete ya ha sido censurada por el Parlamento. Cabe recordar que Chávez, cuando era titular de la cartera de Trabajo, fue censurada por el Congreso, con 78 votos a favor y 21 en contra, tras la huelga de controladores aéreos y las pérdidas económicas que esto generó durante la última Semana Santa.

"(Ella) fue censurada no solo por las bancadas de oposición sino también por las propias bancadas oficialistas. Es decir, no tenía la complacencia de nadie (...) Cuando ella fue censurada, no vino al Congreso hasta que fue designada ministra de Cultura; es decir, tiene un asunto pendiente con el Congreso y yo creo que por eso se le ha designado como primera ministra", indicó Muñante.



Además, consideró que Chávez, tanto en su labor dentro del Consejo de Ministros como en su trabajo como congresista, ha tenido una "actitud confrontacional" a favor del Gobierno.

"Es ella la que ha utilizado lenguaje de alto calibre contra la Fiscal de la Nación e interpuso denuncias constitucionales contra algunos congresistas, incluido yo, por habernos reunido, supuestamente, en un plan conspiracionista en un hotel en Miraflores, a vista y paciencia de todo el mundo. Es un personaje que se ha caracterizado por su forma confrontacional de practicar la política", indicó.

Demanda competencial ante el TC

Por otro lado, el día de hoy, a partir de las 4:00 p.m., se llevará a cabo la sesión del Pleno del Congreso por disposición del titular del Legislativo, José Williams.



Al respecto, el tercer vicepresidente del Parlamento señaló que se buscará en la sesión que se apruebe la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la interpretación del Ejecutivo sobre el rechazó "de plano" de la cuestión de confianza.

“Considero que, después de la Junta de Portavoces del día de ayer, la gran mayoría está de acuerdo con presentar esta demanda competencial que va a autorizar, mediante el pleno, al presidente del Congreso a presentarla frente a esta interpretación fáctica de la denegación de la cuestión de confianza", sostuvo Muñante.

En ese sentido, indicó que, aunque no se ha recibido todavía "el oficio que se debe enviar el Ejecutivo con respecto a las precisiones de este cambio de gabinete", las declaraciones del presidente Pedro Castillo dan a entender la manera en la que el Gobierno ha interpretado la denegación de "plano" de la cuestión de confianza.

"Por lo dicho por el presidente en su mensaje a la nación y por lo expresado por los ministros, tanto de Trabajo como de Justicia (…), entonces nosotros hemos concluido que, para el Gobierno, esto ha sido una negación de la cuestión de confianza y, por ende, nosotros tenemos que ventilar esta situación ante el TC para que sea el máximo intérprete de la Constitución que nos diga si realmente ha operado o no una denegación de confianza", explicó.

Por ello, señaló que la resolución de la demanda competencial que presentarán ante el TC tiene "carácter de interés nacional", por lo que esperó que dicho organismo resuelva "con celeridad".

"El permiso que se va a solicitar al pleno es para presentar la demanda competencial y para solicitar una medida cautelar. Eso es lo que se va a presentar hoy (…) Tenemos que pedir al TC que, como esto es un asunto de interés nacional, porque estamos corriendo con el tiempo, le rogamos que una vez presentada esta medida, que pueda resolver en el mínimo tiempo posible porque, si se demora, podría ser muy perjudicial", indicó Muñante.

Asimismo, el parlamentario se refirió a una posible suspensión del presidente Castillo por incapacidad temporal, en aplicación del artículo 114 de la Constitución.

"Mientras se enmarque dentro de la Constitución, es correcto. Pero ahora tenemos que ver los fundamentos con los cuales se sostiene. Ahora hay dos iniciativas: una del congresista Esdras Medina y otra de la congresista Rosselli Amuruz. Justamente, ayer, estábamos en la Comisión de Constitución resolviendo la regulación procedimental de esta figura de la suspensión presidencial. Ayer debimos haber aprobado este proyecto; sin embargo, en medio del debate, recibí una llamada amenazadora que me obligó a salir", explicó.

"Finalmente, no se votó esta resolución legislativa y esperamos que se resuelva lo más rápido posible para que la figura de la suspensión, en caso se pueda someter a deliberación del pleno, tenga un procedimiento que garantice su aplicación", agregó.