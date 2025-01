Ex oficiales mayores del Congreso analizan la situación del Legislativo ante caso Torres Saravia: ¿qué debe cambiar?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las denuncia por la existencia de una presunta red de prostitución en el Parlamento, que habría operado desde la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, jefaturada por Jorge Torres Saravia, continúa generando reacciones en el ambiente político, principalmente por las acciones emprendidas por el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana.

En los últimos días, Salhuana Cavides ha emprendido una serie de cambios en dicho poder del Estado, como la reorganización de la Dirección General de Administración, la remoción de titulares de áreas, la revisión y modificación del reglamento y directivas del Congreso para establecer requisitos de ingreso que garanticen idoneidad y profesionalismo, y la designación del abogado Ángel Delgado en el cargo de confianza de jefe de la Oficina Legal y Constitucional, entre otras.

No obstante, diversos sectores parlamentarios han anunciado una moción de censura contra Eduardo Salhuana al considerar que las acciones emprendidas no son suficientes, más aún con la decisión del presidente del Congreso de arribar a China, en un viaje oficial.

RPP conversó con César Delgado-Guembes y José Cevasco, dos ex oficiales mayores del Congreso, respecto a la situación del Parlamento ante este caso y las reformas que se han emprendido como consecuencia.

Delgado-Guembes: "Lo que está ocurriendo es enfermizo, patológico, pero, a la vez, revela la patología de nuestra sociedad"

César Delgado-Guembes indicó que empezó a trabajar en el Congreso aproximadamente en 1980, cuando el Parlamento era bicameral, y que nunca presenció alguna situación parecida a la que hoy atraviesa el Legislativo.

"Puedo asegurar que nunca he visto una cosa parecida y, más allá del escándalo, lo que advierto es que estamos ante la punta del iceberg donde estos sucesos nos están revelando una condición anómala y la generalidad de nuestro sistema político, porque el Congreso es, solamente, un episodio de lo que pasa en nuestra vida política [...] Para mí, obviamente lo que está ocurriendo es enfermizo, patológico, pero, a la vez, revela también la patología de nuestra sociedad y, por lo tanto, también de los partidos políticos que no nos están ofreciendo las condiciones para filtrar los males sociales, de manera que nuestro sistema funcione, con líderes, con gobernantes y con representantes con mejores competencias y calidad", aseveró.

En esa línea, el catedrático de Derecho Parlamentario consideró que la falta de idoneidad de los funcionarios del Congreso tiene que ver con el desconocimiento de los políticos sobre lo que implica el servicio parlamentario, el cual, según opinó, ha dejado de basarse en méritos.

"Para que el sistema funcione y […] todo el servicio parlamentario esté en condiciones de dar lo que corresponde en el Estado, se necesitan dos partes: una de las partes son los políticos, que llegan a través de los partidos, pero, para que eso ocurra, ellos tienen que conocer cuál es la razón de ser del servicio parlamentario y por qué es mejor tener un servicio parlamentario que se base en una línea de carrera, que se base en méritos, que se base en experiencias sobre todo, porque lo que estamos viendo ahora es que prevalece la ausencia de experiencia de la mayoría de los funcionarios que ocupan esos puestos", sostuvo.

"El propio caso de Giovanni Forno, él llega a la Oficialía Mayor luego de haber sido director general parlamentario, durante el periodo de Giuliana Lastres, a quien designó el señor Abugattás en el año 2011. Ella tampoco tenía ningún tipo de experiencia en el manejo, sobre todo, del Estado. Para que tú seas Oficial Mayor, tienes que tener experiencia en el manejo del Estado, tienes que haber, sobre todo, pasado buen tiempo en la oficina de Relatoría y Agenda, que es donde se preparan todas las plantillas que deben leer los presidentes y quienes presiden una sesión", explicó.

Asimismo, Delgado-Guembes apuntó que "el principal problema" del Congreso "es que los partidos políticos nos proponen a candidatos que no saben para qué sirve el servicio parlamentario", por lo que al llegar a la Representación Nacional "creen que todo funciona a partir de la confianza".

"Lamentablemente, esto se ha agudizado, ha recrudecido a partir del año 1988 más o menos, en el que abundan los trabajadores de confianza. Todo el mal empezó, diría yo, en el año 1988, cuando, durante la presidencia del señor Alva Castro, se empezó a reconocer a los diputados y a los senadores […] que tenían necesidad de trabajar con un asesor y una secretaria. Luego, esto se reprodujo durante el período fujimorista del 95 al 2000, permitiendo que ocurra lo que ahora tenemos delante. Es decir, cada congresista puede tener entre 7 y 8 empleados que los apoyen, porque ellos no tienen competencias suficientes para hacerse cargo de lo que antes sí se hacían cargo senadores y diputados, por lo menos, hasta el año 1988", enfatizó.

No obstante, el especialista consideró que la actual coyuntura no es una buena oportunidad para hacer reformas profundas en la administración del Legislativo.

"No me parece porque, precisamente, quienes tienen que tomar esa decisión tienen un chip en el cerebro que les va a impedir realizar ese tipo de cambios, están acostumbrados a proceder en función de las relaciones de confianza", precisó.

Finalmente, el ex oficial mayor del Congreso consideró que la designación de Ángel Delgado en la Oficina Legal y Constitucional no fue la mejor decisión de Salhuana.

"Ángel Delgado y yo somos compañeros de colegio desde el año 1959, lo conozco, sé de su trayectoria política [...] Ángel se ha formado dentro del Municipio de Lima, ha sido regidor, tiene amplia experiencia política y, además, es un personaje que conoce la Constitución, que tiene bastante desempeño mediático. Creo que eso es, justamente, lo último que debería servirle al Congreso en estas circunstancias", refirió.

"Si se trata de corregir el desempeño del señor Torres Saravia, lo que correspondía era mantener lo que se ha hecho, que es dejar que el señor Guillermo Llanos [quien ocupaba temporalmente el cargo] se mantenga en el cargo. Él ha sido director general parlamentario de la época de Daniel Salaverry. En cambio, Ángel Delgado no tiene ninguna trayectoria ni experiencia en el Parlamento peruano, ninguna, y se necesita que, para esos trámites, sea una persona que conozca, no solamente derecho constitucional, sino derecho administrativo, porque el 80 % del trabajo en la Oficina Legal y Constitucional va a ser de naturaleza administrativa. Entonces, él va a tener que confiar en las personas que trabajan dentro de la Asesoría Jurídica para que le preparen los documentos que tendrá que firmar, en último término. Él conoce, obviamente, no es una persona desinformada, pero le va a quedar chico el cargo, porque Ángel Delgado tiene competencias de otro nivel. Si él ha aceptado, es su responsabilidad", puntualizó.

Cevasco: Salhuana "tomó una posición de liderazgo que todo presidente del Congreso debe tener en estos momentos"

Por su parte, José Cevasco felicitó la actuación del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ante la crisis política del caso Torres Saravia.

"[Quiero] felicitar la actitud del presidente del Congreso que, a diferencia de su antecesor, sale a la prensa en momentos difíciles, asume las crisis, explica, da sus razones y tomó una posición de liderazgo que todo presidente del Congreso debe tener en estos momentos", indicó.

“Él ha anunciado diversas directivas de carácter administrativo que, entiendo, son muy saludables, sobre todo la revisión de lo que significa los legajos personales de la Dirección General de Administración y con la participación de los sindicatos, porque son los sindicatos [los] que aglutinan al personal del servicio parlamentario, y creo que es lo que hay que defender: la estabilidad e institucionalidad del servicio parlamentario”, acotó.

En ese sentido, Cevasco Piedra resaltó que Eduardo Salhuana no tendría responsabilidad en la designación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, ya que esto habría ocurrido durante la presidencia del Parlamento de Alejandro Soto.

"De ninguna manera el presidente del Congreso actual tiene responsabilidad para obligarlo o presionarlo a dejar el carro […] Vamos a situarnos en el contexto de lo que significa también la función del oficial mayor. El oficial mayor es un empleado, en principio, él no goza de autonomía para poder decidir políticas de administración. Como empleado es dependiente y recibe órdenes del presidente del Congreso, directamente", explicó.

"Cuando sucedieron estos hechos de la contratación del señor Torres [Saravia], el presidente del Congreso era el doctor Soto. Cuando el oficial mayor acude transparentemente a la Comisión de Fiscalización y asume una defensa y dice no recordar quién dispuso la contratación o le ordenó la contratación del señor Torres, lo que hace el oficial mayor es proteger a su presidente, como debe ser, porque el oficial mayor protege a su presidente. El oficial mayor no es el responsable político de la decisión, la responsabilidad política es del presidente [del Congreso] quien le ordena al oficial mayor que cumpla una disposición", añadió.

El ex oficial mayor del Congreso remarcó que es Alejandro Soto, también de la bancada de Alianza para el Progreso, el que debería responder por estos hechos.

"El señor Soto creo que le corresponde asumir y explicar las razones por las cuales dispuso que el señor oficial mayor designe al señor Torres en ese cargo, y con esto terminar con una mala costumbre que hay en el Parlamento: usar al oficial mayor de biombo […] El político se esconde y manda al oficial mayor a asumir la responsabilidad, y los propios parlamentarios, cuando hoy piden el cambio del oficial mayor, saben que el oficial mayor es un empleado y lo que deberían solicitar es [saber] quién fue el responsable político de la disposición de contratar a alguien en un cargo para el cual ha generado sinsabores al Parlamento", puntualizó.