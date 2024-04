Amuruz sobre incremento de más de S/ 3 mil para congresistas: "No puedo juzgar a los que sí lo requieren"

Congreso La congresista Amuruz afirmó que la Comisión de Ética la había sancionado en base a dichos en medios de comunicación

La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la reciente disposición de la Mesa Directiva del Parlamento de incrementar en más de S/3 mil el monto asignado a los legisladores por concepto de función congresal.

Como se recuerda, el último domingo, el programa Punto Final reveló que dicho concepto ha sido "actualizado", por lo que pasará de S/7 617.20 a S/11 mil. Para ello, se consideró como factor de actualización el índice de precios al consumidor; es decir, el aumento de los precios de productos de panllevar, y se habría hecho efectivo desde marzo de este año.

Sobre el tema, Amuruz Dulanto dijo comprender "la preocupación y la ofuscación" de la ciudadanía por el incremento para los congresistas, y señaló que había sido una solicitud de voceros de diferentes bancadas.

"Lo que ocurre es que la Mesa Directiva representa a los 130 congresistas, yo no puedo hablar por mí sola porque yo no soy una congresista ordinaria, represento a los 130. Si ustedes investigan, esto ha sido una solicitud de voceros de distintas bancadas, los cuales representan aproximadamente al 60% de los congresistas, no es un pedido de la Mesa Directiva", refirió.

"La función congresal implica ir a regiones, sobre todo los congresistas que son de regiones, y eso ha sido un análisis que han hecho en el área administrativa la Oficialía Mayor", agregó.

En ese sentido, Rosselli Amuruz dijo que para ella "es suficiente" lo que percibe como congresista, pues "no vive del Estado". No obstante, dijo que no puede "juzgar" a quienes sí requieren el incremento.

"Si me preguntas, yo concuerdo contigo que es suficiente (el sueldo), porque yo (…) no vivo del Estado, pero no puedo hablar por los demás congresistas (...) Reconozco que hay otros colegas de regiones que quizá cuentan con mayores necesidades que otros colegas (…), son otras circunstancias (...) Lo que estoy diciendo es que no puedo juzgar a los distintos colegas que para ellos sí requieren por el tema del costo de vida, y que ellos hayan solicitado dicho aumento", aseveró.

Además indicó que el referido incremento será un tema que se incluirá en la próxima sesión de la Junta de Portavoces, aunque no supo precisar en si se replanteará el incremento.

"Hoy en Junta de Portavoces se va a ver el tema, porque ha sido un pedido de los diferentes colegas y se debatirá también el tema", afirmó.

"Lo que estoy mencionando es que eso ya ha sido un acuerdo de Mesa Directiva, pero como ha sido un tema que ha tenido revuelo, definitivamente es un tema que se va a tener en cuenta en la Junta de Portavoces, pero yo deseo pasar la página de esta situación porque el Perú no para. Yo he estado en semana de representación (…) paro yendo al interior del país para atender distintas demandas sociales", indicó.

"Tengo reacciones porque sigo pensando que ha sido injusta la amonestación y la multa"

Por otro lado, Amuruz también se pronunció respecto a su comportamiento, registrado ayer, en la Comisión de Economía, cuando abandonó, de forma abrupta, la sesión tras votarse la sanción en su contra por no dar cuenta sobre si organizó o no la fiesta del excongresista Paul García, donde falleció el comunicador Christian Tirado.

“Espero que sea igual con los ‘Mochasueldos, presidente. A ver si ustedes en sus fiestas…”, dijo la tercera vicepresidenta del Congreso antes de que se le corte la señal del micrófono y que dejara raudamente el lugar.

Al respecto, la tercera vicepresidenta del Congreso reiteró las disculpas por su comportamiento, pero reafirmó que le parecía injusta la sanción en su contra, que consiste en una amonestación escrita y 60 días sin remuneración.

“Como lo dije ayer, yo ofrezco las disculpas del caso, no solamente al presidente de la comisión sino también a todos los colegas miembros (…) como al pueblo peruano. Además de ser congresista, soy tercera vicepresidenta y una ciudadana más. Definitivamente, tengo reacciones, porque sigo pensando que ha sido injusta la amonestación y la multa que se me ha estipulado", señaló.

"Quiero aclarar que aquí se me está juzgando por una declaración en un medio de comunicación, en el cual yo manifesté no ser organizadora de una fiesta. Para que se me dé esta amonestación, la Comisión de Ética sustenta que se basa en testigos que declararon en medios de comunicación. Dichos testigos no se presentaron a la Comisión de Ética, así que finalmente no entiendo cuales han sido los argumentos para dar esa amonestación", agregó.

Consultada sobre el anuncio de su colega Elías Vara (Perú Bicentenario) respecto a aplicar una sanción drástica por su comportamiento en la sesión, Amuruz dijo que lo toma "con mucha tranquilidad".

"Lo tomo con mucha tranquilidad y me parece correcto que revisen los videos, porque ahí yo dije bastante claro que se debe tratar con la misma vara a todos los congresistas y por todos los casos. Si a mí se me ha amonestado y colocado una multa por el hecho de haber dicho que no organicé, y según la comisión ellos afirman que sí organicé (…), entonces con la misma vara se tiene que investigar y sancionar a congresistas que recortan sueldos, que cometen actos de corrupción, que utilizan recursos del Estado", refirió.

"En mi ofuscación (…), yo lo que dije fue: espero que también se trate de la misma manera a los mochasueldos. Obviamente, tengo entendido que bajo la investigación que se realice serían culpables, pero yo no soy la persona que podría señalar si son culpables o no. Para eso hay instancias competentes para ello", puntualizó.