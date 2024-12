Asociaciones hoteleras piden al Congreso que amplíe tasa del 8 % del IGV para micro y pequeñas empresas del rubro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso El pasado 14 de diciembre, el pleno del Congreso aprobó la ampliación del beneficio tributario en primera votación.

Teresa Rubina, presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), filial Arequipa, en diálogo con RPP, pidió a la Comisión Permanente del Congreso que apruebe, en segunda votación, el dictamen que amplía beneficios tributarios a las micro y pequeñas empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

Cabe indicar que este dictamen fue aprobado por el pleno del Congreso el pasado 14 de diciembre, y establece la extensión de la vigencia de la Ley 31556 o ley que promueve medidas de reactivación económica para las referidas empresas, la cual vence el próximo 31 de diciembre y establece el beneficio de la tasa especial y temporal de 8 % del IGV para favorecer la reactivación económica del sector.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Economía del Parlamento, plantea que el beneficio tributario continúe "de una manera escalonada: los dos primeros años, 2025 y 2026, se mantiene la tasa del 8 %; y para el año fiscal 2027 una tasa fiscal del 12 %”.

"La realidad es que estamos desesperados"

Rubina indicó que sus asociados de diferentes partes del país ven con preocupación que no se amplíen los beneficios tributarios para el sector, puesto que, según dijo, más de 2 millones de trabajadores del turismo se verían perjudicados.

"Esta ley que permite tener una reducción del 8 % del IGV nos ha permitido tener la posibilidad de reactivarnos en un momento tan difícil, después del COVID y, especialmente, después de los conflictos sociales, y esta ley se acaba el 31 de diciembre. Es por eso que estamos sumamente preocupados, porque, si bien es cierto, estamos en la agenda para poder tener la segunda votación con la Comisión Permanente, sabemos que hay tantos temas complicados que hay que decidir, [pero] nuestro tema es primordial, porque esto afecta a más de 2 millones de trabajadores que estamos involucrados en el turismo, y eso significa que las familias estamos asustadas, porque este tema nos puede hacer un retroceso bastante importante en el tema económico", refirió.

En ese sentido, se dirigió al ministro de Economía, José Arista, quien el último lunes se mostró contrario a la ampliación de dicho beneficio tributario.

"Se les dio tres años con una reducción tributaria. Los que no son competitivos en estos tres años, tendrían que dedicarse a otra actividad, modificar o reorientarse, pero el Estado no tiene por qué perder de esa manera [...] No puede beneficiarse todo el gremio, me parece un exceso", sostuvo Arista.

Frente a ello, la presidenta de Ahora-Arequipa pidió al titular del MEF ser "un poco más empático" con los pequeños y micro empresarios y consideró que no tenía razón en sus aseveraciones.

"Este beneficio tributario, en primer lugar, no ha sido de tres años, sino de dos años y tres meses, pero tampoco hemos tenido la recuperación. ¿Y por qué razón? Porque el Estado tampoco nos ha dado las condiciones correctas para poder, tranquilamente, llevar un negocio, con dificultades como cualquier otro. En primer lugar, en diciembre del 2022, tuvimos el seudo golpe de Estado que hizo que las paralizaciones empezaran. En el sur –Arequipa, Juliaca, Cusco, Tacna, Puno- nos quedamos sin aeropuerto, nos quedamos sin poder pasar por la carretera durante 4 meses", sostuvo.

"Yo le pido al ministro que este tipo de consideraciones también las tengan, porque, efectivamente, para un negocio pequeño de 15 habitaciones de hotel, por ejemplo, tener un pasajero o dos al mes, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer los negocios pequeños? Como no hemos podido tener las ayudas financieras como Reactiva, FAE, Punche, pues resulta que hemos tenido que acceder a créditos bancarios o en cajas casi al 26 % de tasa. ¿Y cuándo se han empezado a pagar? Al mes siguiente, donde todavía no teníamos ni siquiera pasajeros para poder atender. Han sido, del 2023, cuatro meses estabilizados paralizados, y en el norte, hemos tenido en los mismos meses también fenómenos climáticos como Yaku. Esto también ha paralizado cierta parte del turismo en el norte", agregó.

Rubina remarcó que "los negocios a veces no tienen forma de reactivarse y no por incapaces, como quizás el ministro se ha referido, sino porque las condiciones no han estado dadas".

"Es más, cifras del turismo, cifras del Mincetur dicen que hoy, a finales del 2024, no hemos llegado a más del 75 % de arribos de turistas internacionales del año 2019; por lo tanto, ¿de qué recuperación estamos hablando?", enfatizó.

"Estamos aquí los microempresarios y los pequeños empresarios de todo el Perú […] y la realidad es que estamos desesperados. Por eso es que necesitamos que el señor Salhuana nos ponga en la agenda de hoy. Sabemos que hay muchos temas, pero realmente son dos millones de empleos que realmente estamos sufriendo", puntualizó.