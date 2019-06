El parlamentario criticó al presidente Vizcarra por insinuar un posible cierre del Congreso. | Fuente: Andina

El parlamentario Héctor Becerril (Fuerza Popular) respondió este martes al presidente Martín Vizcarra, quien se refirió a un posible cierre del Congreso si es que las reformas políticas no eran aprobadas respetando su esencia y en el plazo establecido.

Durante la sesión de la Comisión de Constitución, el legislador comentó que Fuerza Popular nunca se comprometió a aprobar las reformas “al pie de la letra” ni en un tiempo determinado. En esa línea, instó al presidente Vizcarra a que cierre el Parlamento, porque no legislarán en función de lo que él quiera.

“Acá ninguno, creo yo, nos hemos comprometido, por lo menos en Fuerza Popular, a que sus proyectos sean aprobados en un tiempo perentorio ni tampoco sin cambiar la esencia (…) y si el presidente cree que va a ser al pie de la letra y al tiempo que él dice, entonces que cierre (el Congreso) ahora mismo, porque eso no va a pasar. Nosotros vamos a legislar de acuerdo con lo que el país necesita, no de acuerdo con lo que él quiere”, agregó.

Cuestiona actitud de Vizcarra

Héctor Becerril también criticó la actitud del presidente Vizcarra de primero llamar a un diálogo para que luego insistan con un eventual cierre del Congreso. Al respecto, llamó a sus colegas legisladores a que defiendan “el fuero parlamentario”.

“Creo que los que estamos acá, estamos para defender el fuero parlamentario. Es inconcebible que después de que él llama al diálogo y acudan al diálogo, vengan nuevamente con esa cantaleta de cerrar el Congreso”, dijo.

No cree que haya intención de cerrar el Congreso

El parlamentario fujimorista Héctor Becerril también dijo no creer que el mandatario tenga la intención de cerrar el Congreso y que lo único que busca es ganar popularidad a la vez que confronta al Parlamento.

“Creo que él no tiene la intención de cerrar el Congreso, porque ya lo hubiera hecho o no tiene el valor de hacerlo. Hasta ahora no saben qué hacer y su Gobierno va a terminar simplemente tratando de ganar popularidad, ganar en las encuestas, simplemente tratando de confrontar al Congreso”, sostuvo.