Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Caso Yessenia Lozano: dan por concluida designación en el Congreso de “hija política” de César Acuña

Congreso
El cargo dejado por Yessenia Lozano será ocupado por Sandra Liz Gutiérrez Cuba. | Fuente: RPP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

A través de una Resolución Legislativa, se dio por concluido el cuestionado nombramiento de la joven como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Congreso
00:00 · 01:15

El Congreso de la República dio por concluida la polémica designación de la joven Yessenia Lozano, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Legislativo.

A través de una Resolución Legislativa, a la que RPP tuvo acceso, se puso fin al nombramiento de Lozano Millones, quien es conocida por ser “hija política” del líder de APP y actual gobernador de La Libertad, César Acuña.

En el citado documento, se indica que el puesto dejado por Yessenia Lozano será ocupado por la señorita Sandra Liz Gutiérrez Cuba, “con el nivel remunerativo, las obligaciones, los derechos y beneficios que le son inherentes al cargo”.

Sobre Gutiérrez Cuba, se sabe que es militante de Somos Perú y fue candidata a la Alcaldía de Surquillo por esta agrupación. Como parte de su experiencia laboral, se consigna que fue asesora de los municipios de Lurín y Magdalena.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Yessenia Lozano, la cuestionada “hija política” de César Acuña

La designación de la Yessenia Lozano fue duramente cuestionada, luego de conocerse que la joven únicamente cuenta con el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia de César Acuña.

Durante su gestión, la militante de APP percibió un sueldo mayor a los 19 mil soles.

Lozano Millones también fue cuestionada por tener en su despacho un cuadro de César Acuña, lo que vulneraba el principio de neutralidad electoral, según concluyó el Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 en mayo pasado.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Yessenia Lozano Congreso César Acuña

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA