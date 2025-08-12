Caso Yessenia Lozano: dan por concluida designación en el Congreso de “hija política” de César Acuña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República dio por concluida la polémica designación de la joven Yessenia Lozano, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Legislativo.

A través de una Resolución Legislativa, a la que RPP tuvo acceso, se puso fin al nombramiento de Lozano Millones, quien es conocida por ser “hija política” del líder de APP y actual gobernador de La Libertad, César Acuña.

En el citado documento, se indica que el puesto dejado por Yessenia Lozano será ocupado por la señorita Sandra Liz Gutiérrez Cuba, “con el nivel remunerativo, las obligaciones, los derechos y beneficios que le son inherentes al cargo”.

Sobre Gutiérrez Cuba, se sabe que es militante de Somos Perú y fue candidata a la Alcaldía de Surquillo por esta agrupación. Como parte de su experiencia laboral, se consigna que fue asesora de los municipios de Lurín y Magdalena.



Yessenia Lozano, la cuestionada “hija política” de César Acuña

La designación de la Yessenia Lozano fue duramente cuestionada, luego de conocerse que la joven únicamente cuenta con el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia de César Acuña.

Durante su gestión, la militante de APP percibió un sueldo mayor a los 19 mil soles.

Lozano Millones también fue cuestionada por tener en su despacho un cuadro de César Acuña, lo que vulneraba el principio de neutralidad electoral, según concluyó el Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 en mayo pasado.

