Comisión de Ética aprobó denuncia contra Paul Gutiérrez por proyecto sobre pensión alimentaria que lo beneficiaría

La Comisión de Ética del Congreso aprobó hoy, lunes, la denuncia de oficio contra el parlamentario del Bloque Magisterial, Paul Gutiérrez, por el presunto conflicto de interés al haber presentado un proyecto de ley que, aparentemente, lo beneficiaría en un proceso de alimentos vigente con su hija.

La propuesta fue aprobada en la sesión de esta tarde, con ocho votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.

Entre los congresistas que se abstuvieron a la hora de votar, se encuentran: Nelcy Heidenger Ballesteros, Esdras Medina, Margot Palacios, Elizabeth Taipe y el expremier Héctor Valer; mientras que en contra votaron los legisladores Álex Paredes y Elías Varas.

🔴 #EnVivo | Propuesta de denuncia de oficio contra el congresista Paul Gutiérrez, por el presunto conflicto de intereses al haber propuesto una iniciativa legislativa en materia de alimentos, que lo beneficiaría, al tener proceso de alimentos vigente con su señorita hija. pic.twitter.com/Pl41Krk7tj — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) September 11, 2023

El caso

El congresista Paul Gutiérrez Ticona generó polémica luego de conocerse que presentó el pasado 25 de julio para modificar el Código Civil e incorporar causales para la "exoneración automática" de pensión de alimentos para hijos mayores de edad.

La iniciativa legislativa causó revuelo cuando se conoció que el referido parlamentario habría intentado, hasta en tres ocasiones, suspender o exonerarse de dicha obligación hacia su hija Linethe Angela Gutiérrez Moreano.

En ese sentido, Gutiérrez Ticona negó que dicho proyecto represente un beneficio para sí mismo en el caso señalado, pues tiene "calidad de cosa juzgada".

"Este proyecto de ley no es con nombre propio ni mucho menos me beneficia. Las leyes en materia civil no son retroactivas y (eso) se puntualiza en la segunda disposición complementaria de mi proyecto donde claramente se explica que (en) los procesos de alimentos con sentencia en calidad de cosa juzgada están garantizada su ejecución", afirmó.

"El tema de la pensión de alimentos que yo vengo percibiendo a mi hija, ya prácticamente ciudadana, y a los otros casos se van a continuar dando", resaltó.

No obstante, la segunda disposición complementaria a la que alude el parlamentario señala que "excepcionalmente, en los procesos de alimentos con calidad de cosa juzgada, en donde el alimentista cuente con más de 28 años, se dispondrá la exoneración automática de la pensión de alimentos a fin de disponer la descarga procesal".

Asimismo, el parlamentario dijo que "evaluará" el retiro de su proyecto de ley -que actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso- para "evitar" controversias.

"Lamentablemente, este proyecto ha sido totalmente tergiversado, prácticamente trastocado y personalizado. Estoy evaluando poder retirarlo para evitar controversias, sobre todo lo de que yo me voy a beneficiar y eso no es así", sostuvo.