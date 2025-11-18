Presidenta del Poder Judicial señala que se ha resuelto el 91.1% de casos de flagrancia delictiva

Tello también anunció que para el final de este año se establecerán 38 unidades de flagrancia en 34 distritos judiciales | Fuente: Andina

En el marco del Consejo Nacional de Justicia especializado en flagrancia delictiva, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, presentó un informe sobre el avance de los casos resueltos en esta modalidad.

Durante su intervención, Tello destacó que hasta la fecha se han ingresado un total de 28 925 casos, de los cuales se han resuelto 26 348, lo que representa un porcentaje de resolución del 91.1%.

"En este momento han ingresado 28 925 casos y se han resuelto 26 348, lo que representa el 91.1% de capacidad de respuesta. Se han registrado 78 casos de extorsión, los mismos que han merecido penas de entre 15 años hasta cadena perpetua", manifestó.

Tello también anunció que para el final de este año se establecerán 38 unidades de flagrancia en 34 distritos judiciales del país, con el fin de mejorar la respuesta judicial frente a estos delitos.

Ministro Walter Martínez remarcó el compromiso del gobierno con las unidades de flagrancia

Por su parte, el ministro de Justicia, Walter Martínez, también participó en la reunión y remarcó el compromiso del gobierno para asegurar el funcionamiento de las unidades de flagrancia.

Al respecto, mencionó que, a pesar de que se necesitan más recursos y personal especializado, se están realizando esfuerzos significativos para optimizar el sistema, que incluye la contratación de defensores públicos dedicados a esta modalidad.

"Con el presupuesto que se nos ha dado, hemos podido contratar a defensores públicos especializados con dedicación exclusiva a las unidades de flagrancia. Es cierto, necesitamos más personal, necesitamos más recursos, pero el esfuerzo que realizamos en el Ministerio de Justicia, teniendo también defensores públicos que en adición a sus funciones colaboran en estas unidades de flagrancia, demuestra el compromiso que hay porque funciona este sistema", finalizó.