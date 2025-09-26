Congreso: Comisión Permanente verá el lunes las denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra y Betssy Chávez

La sesión se desarrollará de manera semipresencial desde las 3:00 p.m. en el hemiciclo del Parlamento.

La Comisión Permanente del Congreso sesionará el próximo lunes para abordar una agenda que incluye, entre otros temas, el debate y votación de informes finales de denuncias constitucionales presentadas contra el exmandatario Martín Vizcarra y la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.



La cita se desarrollará de manera semipresencial desde las 3:00 p.m. en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional.



En el caso de Vizcarra Cornejo, de acuerdo con la denuncia constitucional 424, presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública – negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, incluye a Ana Teresa Revilla Vergara, exministra de Justicia y Derechos Humanos, por los mismos hechos.



En un comunicado, el Congreso detalló que el informe final recomienda acusar a Vizcarra y Revilla por, supuestamente, haberse interesado indebidamente en forma directa en la designación de Daniel Soria Luján, como procurador general del Estado; no obstante, dicho abogado no habría cumplido con los requisitos legales para el puesto.



Respecto al caso de la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, se recomienda acusarla por la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política, a raíz del fallido golpe de Estado, realizado el 7 de diciembre de 2022, por el expresidente Pedro Castillo. Se propone su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.



Casos de Castillo y Espinoza

En la agenda también figura la denuncia constitucional 588, que recomienda admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional interpuesta por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio, ilícito penal.



La denuncia comprende a los exministros Geiner Alvarado López (Vivienda y Construcción) y Félix Chero Medina (Justicia y Derechos Humanos).



Igualmente, se verá la admisión a trámite por procedente la denuncia constitucional 563 y 618 (acumuladas) presentadas por los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por la presunta infracción de los artículos 45, 93, 139 (incisos 3 y 5), 158 y 159 (inciso 2) de la Constitución Política del Perú; y por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, ilícitos penales.



Asimismo, se evaluará la improcedencia de la denuncia constitucional 563 presentada por la congresista Alcarraz Agüero contra Espinoza Valenzuela en el extremo referido a la posible comisión del delito de prevaricato, previsto y sancionado en el artículo 418 del Código Penal.