Congresistas Flor Pablo y Pasión Dávila aprovecharon viajes pagados por el Parlamento para promover sus partidos políticos

Los congresistas Flor Pablo (no agrupada) y Pasión Dávila (Bloque Magisterial) aprovecharon pasajes que les otorgó el Congreso para viajar a regiones durante la semana de representación para promover la creación de nuevos partidos políticos.

En el caso de Pablo, que llegó al Congreso con el Partido Morado, el dominical Panorama indicó que realizó un viaje a la región Ayacucho el pasado 20 de marzo en plena semana de representación. Pese a que la legisladora fue elegida por Lima Metropolitana, durante esa fecha tuvo actividades en la mencionada región.

Para su traslado el Congreso le entrego un pasaje del 20 al 21 de marzo, cuyo costo fue de 1 121 soles. Durante el viaje, la legisladora participó en una actividad de promoción del partido Lo Justo que se realizó en la Cámara de Comercio de Ayacucho.

Al respecto, la congresista indicó que viajó a Ayacucho para cumplir con actividades parlamentarias y que el hecho de que haya acudido a una reunión para promover su agrupación política no compromete su trabajo como parlamentaria.

“Todas mis actividades de representación durante toda mi jornada del día, que son más de ocho horas, están dedicadas a la labor del Congreso, que esa sea una actividad dentro de esos días es en realidad minoritario respecto a mi labor congresal”, manifestó.

Pasión Dávila promovió partido en Puno, según Panorama

Respecto del caso de Pasión Dávila, se precisó en el dominical que viajó a la región Puno en abril de este año y que, el día 13 de ese mes, tuvo participación en una reunión del partido Todos con el Pueblo, que también es impulsado por el vacado expresidente Pedro Castillo.

Dávila fue elegido en representación de Pasco, pero como en el caso de la legisladora Pablo tuvo actividades programadas en la región Puno y aprovechó su estadía para formar parte de este acto partidario.

El legislador del Bloque Magisterial reconoció que participó de esta actividad, la cual indicó se dio por coincidencia.

“Fue una sola vez que coincidió. Yo fui por otra actividad social y eso es todo, por otra cosa no he ido. Ahí tengo los documentos”, comentó al dominical y añadió que no está prohibido de participar de este tipo de actos, aunque también reconoció que no es correcto hacerlo con recursos del Parlamento.

De acuerdo con el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, anualmente el Parlamento le otorga 48 pasajes a los legisladores para que se trasladen a regiones cumplir con su labor congresal y de representación. Asimismo, indicó que las labores de un parlamentario son controlar, fiscalizar y legislar, mas no promover la creación de partidos políticos.