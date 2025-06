Congresistas solicitan a Cancillería integrar delegación que acompañará a Dina Boluarte a Francia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En tanto, Flavio Cruz adelantó que su bancada votará en contra de la salida del país de Boluarte | Fuente: Congreso

Congresistas de diferentes bancadas como Heidy Juárez, de Podemos, y Janet Rivas, de Perú Libre, solicitaron a través de un oficio enviado al canciller Elmer Schialer integrar la delegación peruana para acompañar a la mandataria Dina Boluarte a Francia.

Ello, en caso el Parlamento autorice el viaje de la jefa de Estado para participar de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano que se realizará en la ciudad de Niza.

Al respecto, la legisladora Norma Yarrow, de Renovación Popular, consideró que ni Boluarte, ni los congresistas deberían salir del país en un contexto en el que deberían estar buscando salidas para luchar contra la inseguridad ciudadana.

"Un pajarito me ha soplado que han ido de rodillas al canciller. Hay muchos que decían que la madre de la patria no puede viajar. Ahora los padrecitos de la patria están rogando para irse a Francia. No va a apoyar eso. Definitivamente, es una frivolidad", manifestó.

En esa misma línea, Katy Ugarte expresó su preocupación al conocerse que congresistas quieran viajar con Dina Boluarte a Francia. "Primero está nuestro país, que necesita ser escuchado y en este aspecto me parece que también debería analizarlo la presidenta para veri si viaja o no, porque mi posición es clara. Primero la agenda país y el voto de confianza", aseguró.

En tanto, Flavio Cruz adelantó que su bancada votará en contra de la salida del país de Boluarte | Fuente: RPP

Perú Libre votará en contra del viaje de Dina Boluarte a Francia

En tanto, el legislador de Perú Libre, Flavio Cruz, adelantó que la bancada que él representa votará en contra de la salida del país de la jefa del Estado.

"Sobre el viaje de la señora es conocida nuestra postura: vamos a votar obviamente en contra de tales viajes. Es una cuestión de postura. Consideramos que en un país donde pasamos una serie de situaciones, hay una serie de crisis de gobernabilidad, la presidenta debe dar gestos de que está trabajando de punta a punta las 24 horas", aseveró.

Para hoy a las 3.00 p. m. se ha programado una sesión del Pleno. Aunque no se ha confirmado que se ponga en agenda la votación sobre el próximo viaje de la jefa del Estado, es probable que sea un tema que se convoque a través de la Mesa Directiva.