Waldemar Cerrón dice que su bancada aún no decide sobre censura contra Jerí, pese a que Portalatino afirmó que votarían a favor

A vísperas de que se realice el pleno extraordinario donde se abordarán las mociones de censura contra el presidente José Jerí, la bancada de Perú Libre, con presencia en la Mesa Directiva, parece tener contradicciones en torno a si apoyarán o no las referidas mociones.

Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso, indicó este lunes a la prensa que su grupo parlamentario aún no define su postura respecto a la censura, y que seguirán insistiendo con la vacancia como el mecanismo para que Jerí Oré deje la Presidencia.

“Nosotros hemos presentado la moción de vacancia, no hemos firmado la censura, porque creemos que la vía más adecuada es la vacancia”, indicó.

“Sobre este tema de la censura, en la bancada tendríamos que ver y argumentar ese tema. Vuelvo a repetir que lo más correcto es la vacancia [...] La censura no es una situación que le corresponde en ese sentido. Claro, le pueden plantear la censura, pero ahorita no está como congresista, está como presidente de la república”, explicó.

No obstante, lo afirmado por Cerrón Rojas contrasta con lo que aseguró ayer su colega de bancada Kelly Portalatino. En entrevista con RPP, la congresista señaló ayer que, aunque no se acoja la moción de vacancia de Perú Libre en el pleno extraordinario, su bancada votaría por la censura.

"Si es que no obtenemos los votos [para impulsar la moción de vacancia], nosotros vamos a ser firmes, como lo hemos manifestado en los diferentes medios, que vamos a votar a favor de la vacancia del presidente y de la censura", destacó.

"Si no alcanzáramos los votos, obviamente nosotros vamos a tener como bancada una posición clara, firme de votar a favor de la censura", remarcó.

Rospigliosi descarta que mañana se vea la moción de vacancia de Perú Libre

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en entrevista con El Comercio, se pronunció este lunes en torno a la moción de vacancia que impulsa Perú Libre. El titular del Legislativo fue enfático en señalar que, mañana, no se verá dicha moción, porque la agenda solo contempla los pedidos de censura.

“No, no es posible. Hay una moción de vacancia también, hay 7 mociones de censura y una de vacancia, pero cuando está en receso el Congreso, solamente el Presidente de la República o 78 congresistas pueden convocar a un pleno extraordinario, que es el caso", explicó.

"El pleno extraordinario se convoca con una agenda precisa, inmodificable, y acá los convocantes dicen ‘para votar las mociones de censura’, no dice ‘para votar las mociones de vacancia’. Si estuviéramos en una situación normal, es decir, en un pleno ordinario, lo primero que habría que discutir sería la moción de vacancia, eso dice el reglamento. Pero cuando hay un pleno extraordinario que se convoca con una agenda precisa e inmodificable, lo que se va a discutir son las mociones de censura […] Lo que se va a discutir es la censura, no la vacancia”, enfatizó.

No obstante, dijo que la moción de vacancia, "obligatoriamente", se verá como primer punto de la agenda de la primera sesión plenaria de la legislatura que inicia en marzo próximo.

"Ahora, ¿qué pasa si no se censura al señor Jerí el día de mañana? Cuando se inicia la legislatura ordinaria, la primera sesión que haya, el primer punto de agenda es la moción de vacancia. Ese sería el primer punto de agenda de la primera sesión del pleno del Congreso, a partir del 1 de marzo, porque estamos a pocos días del inicio de la legislatura", indicó.

"[Al iniciar la legislatura ordinaria] se tiene que discutir obligatoriamente la moción de vacancia, y el reglamento dice que, inmediatamente, se tiene que discutir esa moción de vacancia. O sea, el primer punto del primer pleno de la legislatura ordinaria que empieza el 1 de marzo sería la vacancia en caso de que no se censure a Jerí mañana", puntualizó.