Cavero dice que sacar a Jerí puede ser "un peligro" sin "los consensos" para nombrar a "una persona idónea" en su reemplazo

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) se pronunció este lunes respecto a las mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí, las cuales serán abordadas mañana, en un pleno extraordinario.

Al respecto, Cavero Alva consideró que "es evidente" que el jefe de Estado "no está a la altura del cargo, que es una persona que ha defraudado a la ciudadanía y a la Representación Nacional". No obstante, consideró que sería "un peligro" si se le retira sin que existan "los consensos" para que una "persona idónea" lo reemplace.

"El tema es si existe o no el consenso para nombrar a una persona mejor, porque, de pronto, si generas un vacío de poder con la salida de Jerí, en política como en la física todo vacío se llena, y finalmente si la correlación de fuerzas en el Parlamento, como se encuentran actualmente, podría no favorecer la llegada de una persona idónea al cargo de presidente", señaló.

"Finalmente, si no tenemos los consensos o no se han logrado los consensos para poder nombrar en reemplazo de Jerí a una persona idónea que pueda estar a la altura del cargo, sacar a Jerí podría ser un peligro enorme si es que, efectivamente, la composición del Congreso no permite poder tener un mejor reemplazo, porque nadie, ni en la ciudadanía ni en el Parlamento, quieren que el remedio sea peor que la enfermedad", añadió.

En esa línea, destacó que, "hasta no tener los consensos de que alguien mejor va a entrar", sería conveniente mantenerlo en la Presidencia.

"Creo que las bancadas tienen que conversar y saber quién es realmente la persona. En este momento no están los consensos maduros porque la correlación de fuerzas en el Parlamento podría terminar causando que una persona radical, una persona de izquierda o una persona no solo de izquierda, sino no idónea simplemente, [asuma]", sostuvo.

¿Censura o vacancia?

Por otro lado, el parlamentario consideró que el procedimiento adecuado para retirar a Jerí de la Presidencia sería la censura, pues "si se le censura como presidente del Congreso, es obvio que también deja de ser presidente de la república".

"Ahora, hay otros que, ya por el ejercicio del cargo de presidente, asumen que para sacarlo del poder se necesita la vacancia porque entonces lo que está vacando es el cargo de presidente que él está ejerciendo. Yo creo que él está en Palacio de Gobierno en su calidad de presidente del Congreso. De otra manera él no estaría donde está. Por lo tanto, él no ha sido elegido por la ciudadanía para ser presidente de la república, ni él ni en plancha. Por lo tanto, creo que él debería ser censurado”, aseveró.

No obstante, señaló que, en última instancia, quien debería dirimir la controversia sobre si corresponde censura o vacancia debería ser el Tribunal Constitucional (TC).

"Yo creo que eso es algo que, al final del día, va a tener que terminar dilucidando el Tribunal Constitucional, porque hay muchos claroscuros", puntualizó.