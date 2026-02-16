Comisión de Fiscalización cita a ministra de la Mujer para responder por albergue 'La Casa del Padre'

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó citar a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba, para responder sobre la situación del Centro de Acogida Residencial (CAR) 'La Casa del Padre', fundado por la parlamentaria y pastora evangélica Milagros Jáuregui (Renovación Popular).

La invitación fue aprobada con nueve votos a favor y uno en contra, con lo cual la titular del MIMP deberá informar sobre las acciones adoptadas por su sector, tras revelarse el caso relacionado con la parlamentaria y actual candidata al Senado.



Cabe precisar que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla, inició una investigación preliminar a esta casa hogar por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esto, luego de conocerse que adolescentes víctimas de abuso sexual, junto a sus bebés, participaron en un evento público que contó con la presencia de Jáuregui. Las fotografías de esta actividad fueron difundidas en las redes sociales de la legisladora.

¿Qué deberá informar la titular del MIMP?

La ministra Gutiérrez deberá responder por cinco temas relacionados con el mencionado centro de acogida. Primero, respecto a "la situación actual de la acreditación" del CAR y si cumplía con las condiciones establecidas en la normativa del sector para su funcionamiento.

Además, deberá informar si el MIMP "trasladó niñas y adolescentes" a dicho centro, y bajo qué criterios la Unidad de Protección Especial (UPE) de su cartera les derivó al menos 150 adolescentes embarazadas o con hijos, en estos años. Asimismo, deberá "detallar si se destinaron recursos económicos y bajo qué políticas".

También deberá responder respecto al inicio de procedimientos de variación de las medidas de protección y sobre supervisiones realizadas, detallando el tipo de observaciones que se encontraron.

Finalmente, la ministra tendría que informar "sobre las acciones implementadas, luego de conocidos los hechos propalados por los medios de prensa, quienes dan cuenta de la difusión de imágenes de menores, por parte de la congresista Milagros Jáuregui De Aguayo en desmedro del interés superior del niño".

Cabe precisar que, por este tema, la Comisión de Ética investigará a la congresista Milagros Jáuregui a raíz de la exposición pública de menores de edad víctimas de abuso sexual y residentes del albergue, fundado por la pastora hace más de una década.