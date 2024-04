“No es el momento”: Maricarmen Alva sobre la restitución de la inmunidad parlamentaria impulsada por Acción Popular

Congreso Maricarmen Alva sobre proyecto para restituir la inmunidad parlamentaria: “No es el momento”

La congresista no agrupada Maricarmen Alva manifestó su rechazo al proyecto de ley N° 5652/2023-CR, presentado por el parlamentario de Acción Popular Wilson Soto que propone restablecer la inmunidad parlamentaria a través de la modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Es decir, que los legisladores no puedan ser juzgados sin la aprobación del Congreso.

La iniciativa fue sustentada por Soto el pasado martes 9 de abril ante la Comisión de Constitución del Congreso.

En Ampliación de Noticias, Alva Prieto indicó que “no es el momento” para impulsar una iniciativa de este tipo y cuestionó que la propuesta sea impulsada por legisladores de Acción Popular, sus excompañeros de bancada, entre ellos, los investigados en el caso ‘Los Niños’.

“Creo que no es momento para ver ningún proyecto de inmunidad y menos que lo presente la bancada de Acción Popular. Y me extraña porque en el Congreso corto [del periodo 2020-2021] fue Acción Popular que impulsó la aprobación de esta figura de la inmunidad parlamentaria, que se aprobó. Ahora, siempre se puede modificar, ajustar, mejorar, siempre se puede debatir, eso está claro. Pero creo que hay momentos, [y] este no es el momento”, indicó.

La parlamentaria señaló que la inmunidad parlamentaria no debería ser aplicada “de ninguna manera” para delitos comunes, pero sí podría ser punto de discusión si se toma en cuenta la prerrogativa relacionada a la labor de control político y fiscalización de los congresistas.

“Tiene que haber inmunidad para los temas de función congresal y para poder fiscalizar. Eso creo que es muy importante y si es que hay alguna duda ahí, creo que eso es lo que debería debatir y tomar una decisión. Pero delitos comunes, bueno antes nunca ha habido, antes no debería de ser nunca. Antes de ser congresistas no debería de haber inmunidad, eso de ninguna manera”, resaltó.

La propuesta de Wilson Soto

La iniciativa legislativa de Soto ingresó a mesa de partes del Congreso en agosto del 2023 con el respaldo de legisladores investigados en el caso ‘Los Niños’, como Darwin Espinoza (hoy acusado de utilizar recursos públicos para inscribir un partido político), Elvis Vergara, José Arriola, entre otros. Recién el martes 9 de abril Soto la sustentó ante la Comisión de Constitución presidida hoy por la legisladora Martha Moyano.

El documento propone cambiar el artículo 93 de la Constitución para incorporar un extracto en el texto que señala que los congresistas “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente (...)”.

La Comisión de Constitución tenía previsto debatir la iniciativa legislativa junto a diversos especialistas, pero el tema fue pospuesto para una próxima sesión.