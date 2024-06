“Es un Trolex”: así respondió Waldemar Cerrón sobre supuesto uso de reloj de alta gama [VIDEO]

“Es un Trolex, no es un Rolex”. Así se pronunció el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), al rechazar que posea un reloj de lujo valorizado en cerca de 17 850 dólares, según un informe de Wayka.

Y es que, de acuerdo con el portal, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón ha lucido un reloj marca Fossil FS4774 de acero inoxidable, valorizado en S/ 1 199; un reloj Victorinox 241900 valorado en S/ 2 590; y el reloj de acero modelo Cosmograph Daytona Oyster, cuyo precio oscila los 17 850 dólares.

En el informe también señala que se identificaron esos modelos al revisar el registro fotográfico de la cuenta de Flickr del Congreso.

Waldemar Cerrón dice que su reloj fue comprado en ‘Las Malvinas’

Desde las instalaciones del Palacio Legislativo, Waldemar Cerrón compareció ante la prensa y mostró un reloj; el cual dijo que fue comprado a S/ 300 en ‘Las Malvinas’.

“Lo estoy poniendo en subasta, el precio base es 300 soles”, declaró entre risas.

“No tengo ningún reloj de alta gama, todos son comprados en tiendas comunes y corrientes”, agregó.

Cerrón también negó poseer otros artículos lujosos y contó que posee un Smartwatch, que utiliza para “medir el ritmo cardiaco”.

“Ya no lo usaba, me hicieron recordar. Ese es el reloj [que se menciona en el informe], ese el ‘Trolex’, pues”. No tengo ningún reloj de alta gama”, alegó.