La parlamentaria dijo que no se respeta a Fuerza Popular. | Fuente: RPP

La parlamentaria de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, anunció este lunes que presentarán una moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tras los incidentes registrados en la última sesión del Pleno.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, la congresista comentó que Salaverry incumplió el Reglamento del Congreso, debido a que no pidió que el parlamentario de la bancada Liberal, Alberto de Belaúnde, retirara su palabra, luego de la discusión que tuvo con Luz Salgado de Fuerza Popular.

“Vamos a pedir la censura del presidente del Congreso. Lo materializaremos en las próximas horas, no quiero hablar de los hechos anteriores, pero lo que ha hecho el presidente hoy es vulnerar dos extremos: el primero no someter a votación una cuestión previa como manda el Reglamento del Congreso y segundo no moderar el Pleno con objetividad”.

Denuncia falta de respeto

Aramayo dijo que Fuerza Popular es punto de “un maltrato recurrente” y que no piden al presidente del Congreso un trato especial, sino solo respeto. Añadió que esperan que el próximo titular de la Mesa Directiva sea del partido que sea, les pueda tratar de esa forma.

“Tiene que haber respeto para todos por igual, no pedimos un trato preferente, no pedimos un trato excepcional que se cumpla el reglamento del Congreso que es para todos. Hay actualmente un maltrato recurrente”, comentó la legisladora.

“(El) presidente que venga de las filas de la izquierda, que venga de Peruanos por el Kambio que venga de la misma bancada de los Liberales podría tratar con mayor respeto a la bancada de Fuerza Popular”, agregó.