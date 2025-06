Diana Gonzales sobre Ley Mape: "Es un maquillaje legislativo que legaliza la ilegalidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"En el primer texto (de la Ley MAPE) solo se pedían como requisitos el DNI, RUC y coordenadas", dijo Gonzales. | Fuente: RPP

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, se refirió a la iniciativa legislativa que se pretende aprobar en el referido grupo de trabajo parlamentario respecto de la Ley MAPE y precisó que lo que se procura hacer es maquillar las característica del criticado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

"Es un texto que no tiene el consenso de la comisión y, sobre todo, en un primer texto que nos presentan yo lo dije: esto es un Reinfo recargado, es un maquillaje legislativo lo que se pretende hacer y, sobre todo, una política pública que legaliza la ilegalidad", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"En el primer texto solo se pedían como requisitos el DNI, RUC y coordenadas. No había definición de minería formal. Uno tenía que deducir que era minería formal a raíz de las definiciones de minería ilegal. Era minero ilegal el que estaba en una zona prohibida, era minero informal el que estaba en una zona regulada sin inicio de ningún trámite, y por descarte, era minero formal el que estaba en una zona regulada con el inicio del trámite, ni siquiera la aprobación", aseveró.

En el segundo texto, pese a presentar mejoras, Gonzales consideró que todavía persisten inconsistencias que no se deben pasar por alto.

"En este segundo texto, que aún no ha sido debatido, han mejorado ciertos puntos respecto al tema de inscripción. Ahora se incluye la definición de minería formal, se excluye la definición de minería tradicional. Pero lo que a mí me parece increíble es que se pueda hablar de minería artesanal de 50 toneladas diarias. Si ya antes el minero artesanal producía 25 toneladas diarias —pero de artesanales no tiene nada— ahora lo duplican a 50 toneladas diarias para un minero artesanal", agregó.

Proyecto de ley para que el Banco de la Nación compre oro producto de la actividad minera

Más adelante, Gonzales se refirió al proyecto de ley impulsado por los legisladores Eduardo Salhuana y Jorge Montoya para que sea el Banco de la Nación el que compre el oro producto de esta actividad minera.

Esta situación ha hecho saltar las alarmas e incluso se ha llegado a decir que, de aprobarse, se estaría utilizando al Banco de la Nación para lavar 6 mil millones de oro sucio.

"Ha sido una iniciativa legislativa que no está incluida en este predictamen sobre la Ley MAPE. Entiendo ya que el BCR y entendería también que el Minem se han pronunciado en contra respecto a la viabilidad de este proyecto", enfatizó.

"Lo que sí me gustaría precisar es que, desde la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del congresista Paul Gutiérrez, creo que es oportuno que se puedan debatir estos temas, tanto la ley MAPE como el trabajo del Banco de la Nación en esta iniciativa legislativa, en una próxima legislatura, donde tenga la recepción y el debate de todos los colegas congresistas y no en cuatro paredes como se planea hacer", finalizó.