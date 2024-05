La Comisión de Ética Parlamentaria evaluará este lunes si presenta una denuncia de oficio contra el congresista Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial) por, presuntamente, haber presentado hasta 5 proyectos de ley con contenido elaborado por inteligencia artificial (IA), tal como anunció el presidente de dicho grupo de trabajo, Diego Bazán (Avanza País)

La sesión tendrá lugar a las 5 p.m. Cabe resaltar que, si se aprueba presentar la referida denuncia, se dará paso a una indagación preliminar para determinar la falta que Gutiérrez Ticona habría cometido y la sanción que corresponde.

Este lunes en la sesión ordinaria de la Comisión de Ética propondré aperturar denuncia de oficio contra congresista Paul Gutiérrez, quien según denuncia periodística, habría presentado un proyecto de ley cuyo contenido estaría generado por aplicación de inteligencia artificial. — Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) May 22, 2024

Redacción habría sido con lenguaje IA

Como se recuerda, una investigación realizada por el Diario El Comercio reveló que al menos 5 proyectos de ley presentados por Paul Gutiérrez tenía contenido elaborado por IA. Esto, pese a que el legislador contaría con 7 trabajadores y un monto asignado de S/50 mil para planillas.

Una de estas iniciativas legislativas es la 7889, presentada el pasado 20 de mayo, la cual propone extender hasta diciembre del 2026 el plazo otorgado para obtener el bachillerato automático.

En la página 14 de dicho proyecto, en la parte referida a la ‘Vinculación con la agenda Legislativa y el Acuerdo Nacional’, se muestra que se habría copiado y pegado la información tal cual fue presentada por el modelo de lenguaje que se consultó, pues en una parte del texto se lee: “como modelo de lenguaje AI, no tengo acceso a información en tiempo real ni puedo conocer los detalles específicos de las discusiones legislativas o acuerdos nacionales después de mi fecha de corte en septiembre de 2021″.

Dicha respuesta es la que arrojó el modelo de texto al no contar con información posterior a la del año indicado.

Otro detalle de que solo se limitaron a copiar y pegar la respuesta proporcionada por la IA se halla en la página 15 de la propuesta legislativa.

En ella, se puede leer el siguiente mensaje: “Dado que mi conocimiento se encuentra actualizado hasta septiembre de 2021, no puedo proporcionar información precisa sobre si este proyecto de ley ha sido discutido, aprobado o rechazado posteriormente. Por lo tanto, te recomendaría buscar fuentes actualizadas, como sitios web gubernamentales, medios de comunicación y canales oficiales, para obtener información más reciente sobre el estado y la vinculación de este proyecto de ley con la agenda legislativa y el acuerdo nacional”.

Por otro lado, en la página 10 del proyecto de ley N° 7888, que busca garantizar el acceso inmediato a la atención médica de los asegurados desde el primer mes del vínculo laboral, se lee la respuesta del modelo de lenguaje respecto a una pregunta formulada por el autor.

“Para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo, así como identificar a los beneficiarios directos e indirectos y los perjudicados por la propuesta legislativa que describes, es necesario examinar los diferentes aspectos involucrados. A continuación, abordaré cada uno de los puntos que mencionas: ...”, señala el escrito.

Responsabilizó a su asesor

El congresista Paul Gutiérrez se pronunció, el último jueves, tras ser acusado de presentar proyectos de ley que incluían contenido generado por inteligencia artificial (IA), que habría sido copiado y pegado sin filtro alguno.

El legislador reconoció no haber leído la iniciativa 7889, y responsabilizó a su asesor principal de la elaboración de este proyecto de ley con ayuda de un programa de IA.

“Yo por supuesto que hago mi mea culpa. Yo siempre reviso los proyectos de ley, pero en esta ocasión no lo hemos podido hacer por el tema de la semana de representación y porque no nos han hecho llegar el proyecto de ley antes de ser presentado al Congreso”, sostuvo el legislador en Canal N.

Gutiérrez explicó que “es el asesor principal el encargado de elaborar los proyectos” y que “fue una sorpresa para nosotros que, en este transcurso de días, nos informen de que se había presentado este proyecto de ley utilizando la inteligencia artificial”.

El parlamentario manifestó que, si bien no está mal recurrir a las fuentes, afirmó que su asesor se equivocó en hacer un “copia y pega”, por lo que tomará medidas al respecto.

“Yo me he comunicado con el asesor y lo que él ha justificado es que [lo sucedido] fue por un tema de urgencia. Por la urgencia que requería ser presentado este proyecto de ley él obvió socializar con nosotros para dar el visto bueno final de parte mía, por lo cual presentó el documento, pero eso no quita la responsabilidad”, manifestó.

Por último, sostuvo que como congresistas “somos responsables de la emisión de un proyecto” y que lo que queda “es ser más cuidadosos para hacer el filtro correspondiente en nuestros proyectos de ley”.

Por otro lado, el 23 y 24 de mayo últimos, Gutiérrez envió sendos oficios al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, solicitando el retiro de los proyectos 7889 y 7888. No obstante, según El Comercio, otros tres habrían quedado en trámite, incluso uno de ellos estaría en la agenda del pleno.