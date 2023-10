Discrepancias entre Rosselli Amuruz y Patricia Chirinos por fiesta en Lince donde murió una persona

La situación de la tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz (Avanza País), se complica cada vez más. Y es que el dominical Punto Final reveló un audio y chats que demostrarían que la legisladora organizó la fiesta en Lince donde murió el productor audiovisual Christian Enrique Tirado.

Una moción de censura, suscrita por 27 congresistas, ya circula por los pasillos del Parlamento para destituir a Amuruz de la Mesa Directiva que encabeza el titular del Legislativo, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).

La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, ha calificado de “bochornosa” la situación en la que se encuentra su colega de bancada, a quien le recomendó renunciar a la Tercera Vicepresidencia del Congreso.

“No es que ella haya buscado estar en este tipo de situación; sin embargo, hemos visto muchos dichos y contradichos. Como bancada hemos conversado con la congresista. Ella nos explicó el tema y nos dijo que no había mentiras, pero hemos visto ayer audios y videos”, declaró al medio Canal B.pe.

Chirinos recordó que poco antes de la fiesta en Lince el Parlamento estaba enlutado por el fallecimiento de Hernando Guerra García (Fuerza Popular), por lo que consideró que “no era momento para celebrar”.

“…Creo que ella debería evaluar una posible renuncia antes que someterse a una censura”, alegó.

Rosselli Amuruz responde

Desde los pasillos del Palacio Legislativo, Amuruz no se quedó callada y respondió esta mañana a su colega, señalando que no cometió delito alguno y descartando su renuncia a la directiva del Congreso.

“No he cometido un delito. Yo me sentiría abochornada, porque por ahí escuché a una colega como Patricia Chirinos diciendo: ‘Renuncie porque es un acto bochornoso’. Acto bochornoso, y le digo a todos mis colegas, es si yo tuviera un acto de corrupción; si a mí me estuvieran cuestionando; si estuviera involucrada en un homicidio, pero no es mi caso”, precisó.

La parlamentaria reiteró que no renunciará al cargo porque ello implicaría reconocer que “tiene algo que ocultar”.

“Estoy limpia. La persona que teme, que tiene miedo, no trasciende. Soy una joven que he cometido un error en acudir a una fiesta, pero no he cometido ningún delito”, finiquitó.