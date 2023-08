Edmundo del Águila tras renuncias en Acción Popular: "En la bancada hay un conflicto de interés"

Congreso "Si votaron por Darwin Espinoza, ¿por qué se retiran y se van al otro lado?", criticó Del Águila

"Si votaron por Darwin Espinoza, ¿por qué se retiran y se van al otro lado?", criticó Del Águila. | Fuente: RPP

El secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, señaló que dentro de la bancada de su grupo político existe un conflicto de interés con respecto a la elección del vocero. Ello, luego de que ocho integrantes de los 15 renunciaran a la agrupación parlamentaria.

"La impresión que tengo yo es que en la bancada hay un conflicto de intereses. Al interior de la propia bancada se hace una elección para elegir al vocero, que es el que marca la pauta dentro de las relaciones de la bancada con la Mesa Directiva, el pleno y todas las organizaciones del Congreso. Han habido dos candidatos, ha ganado uno. Pero incluso los que han votado por el que ha ganado se han ido al otro bando y se ha producido una renuncia en cascada", dijo en Ampliación de Noticias.

"Si estaba de candidato él y no había un veto, ¿por qué participaron? Si votaron por Darwin Espinoza, ¿por qué se retiran y se van al otro lado? Es una cosa que cuesta trabajo entender", agregó.

Renuncias todavía no son válidas

Por otro lado, Del Águila mencionó que, pese a las renuncias, todavía no pueden considerase válidas hasta que el partido las tramite.

"Los renunciantes todavía siguen siendo miembros de la bancada, porque su renuncia no ha sido tramitada. Dentro de las normas de la bancada, es válido. El vocero de la bancada es quien comunica las renuncias. Mientras que no las comunique, las renuncias no existen", aseveró.

"Los ocho tienen la facultad para decirle al vocero que convoque a una reunión y ahí tienen dos opciones: uno, censuran al vocero recién nombrado, porque son ocho, son mayoría, y deja de ser vocero. Y lo otro, someter a votación para que se tramiten las renuncias. Son las dos opciones. Lo que pasa es que en ese grupo no hay un líder. No hay alguien que tome la palabra por ellos y tome una decisión conjunta", finalizó.