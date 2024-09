Eduardo Salhuana en contra de nuevo crédito para Petroperú: Dinero pudo destinarse a atender incendios forestales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Eduardo Salhuana dice que dinero para Petroperú pudo destinarse a atender incendios forestales en la Amazonía

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, cuestionó el nuevo crédito a favor de Petroperú, oficializado mediante el Decreto de Urgencia 013-2024, con el que el Ejecutivo destina un nuevo apoyo financiero de 750 millones de dólares para que la empresa estatal pueda "superar la coyuntura económica".

Al respecto, el titular de la Mesa Directiva del Parlamento apuntó que, con esta nueva disposición, ya se suma, aproximadamente, 8 000 millones de dólares en sustentos económicos a la compañía petrolera. Afirmó que dicho monto se ha podido orientar para atender otras emergencias.

"Yo lo que creo es que en el Perú en general necesitamos tomar decisiones en torno a Petroperú, porque ya si hacemos sumas de los salvatajes entre comillas que le ha otorgado el estado de hace varios años, estamos hablando de cerca de 8 mil millones de dólares", indicó.

En concreto, sostuvo que esta suma podría haberse destinado a invertir en recursos para atender la emergencia por incendios forestales que se vive en diversas regiones del país.

"Esos recursos se podrían haber destinado a educación, salud, irrigaciones, proyectos productivos que tanto necesitan y en este momento, por ejemplo, para atender los incendios forestales, problemas de sequía, de estrés hídrico en la Amazonía. Tenemos serios problemas y no hay aviones, no hay helicópteros, no hay capacidad operativa", agregó.

Adrianzén: "Asumimos la responsabilidad de recuperar a Petroperú"

Durante la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte está asumiendo la responsabilidad de recuperar a Petroperú, que cerró el 2023 con pérdidas de 823 millones de dólares.

Mediante su cuenta de X, el premier resaltó las principales disposiciones de este dispositivo y sostuvo que se busca "enfrentar la difícil situación de Petroperú, garantizando su estabilidad financiera y el suministro de combustibles en todo el país, mediante una nueva gobernanza".

Asimismo, el jefe del gabinete anunció que, con el DU, se reducirán los gastos de la empresa "en un 10% durante el período septiembre a diciembre del 2024, y un 30% en el 2025".