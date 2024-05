Pedro Cartolín negó que abogado de Dina Boluarte haya intercedido en su postulación como contralor

Congreso La subcomisión evaluadora de la Comisión Permanente tiene plazo hasta el 15 de mayo para emitir un informe final.

El candidato a contralor Pedro Cartolín negó que Mateo Castañeda, abogado de la mandataria Dina Boluarte y hoy detenido preliminarmente por ser investigado en el caso 'Los Waykis en la sombra', haya intercedido en su postulación.

Cartolín Pastor brindó estas declaraciones durante la sesión de la subcomisión evaluadora de la Comisión Permanente, presidida por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, a donde asistió como candidato propuesto por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, Cartolín negó haberse reunido con la presidenta Dina Boluarte con miras a su postulación como titular de la Contraloría.

"Que haya tenido alguna entrevista con la señora presidenta, no la he tenido. No me he reunido con ella. Simplemente, la comunicación fue con la secretaría de la Presidencia. En relación a Mateo Castañeda, lo conozco, es abogado público. Pero no tiene ninguna injerencia en este tema, ni ha intercedido por mí para los efectos de esta postulación", manifestó.

La subcomisión evaluadora de la Comisión Permanente tiene plazo hasta el 15 de mayo para emitir un informe final. | Fuente: RPP

Pedro Cartolín negó tener vínculos con algún partido político

En otro momento, Pedro Cartolín indicó que no tiene ningún vínculo con algún partido político. Ello, debido a que cuando fue propuesto como defensor del Pueblo lo hizo amparado por Somos Perú.

