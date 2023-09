Eduardo Salhuana dice que viaje a Rusia "enriquece el trabajo parlamentario" y que no necesitó autorización

Congreso Eduardo Salhuana: "No necesitamos una autorización porque no es un viaje oficial"

Eduardo Salhuana, congresista de APP | Fuente: RPP

El parlamentario de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, señaló este jueves que no necesitó autorización del Congreso de la República para viajar a Rusia a un evento de la Duma, ya que no es un viaje oficial. Sin embargo, aclaró que sí notificó a la Mesa Directiva sobre su destino.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, Eduardo Salhuana defendió su decisión de viajar a Moscú, donde otros once congresistas peruanos también arribarán como invitados, como una oportunidad de aprendizaje.

"Según el reglamento lo que los parlamentarios tenemos que hacer en los viajes que no son oficiales es informar a la Mesa Directiva, de la naturaleza del viaje, de su contenido, de su importancia, quien nos invita, a dónde vamos a ir y los días que nos vamos a ausentar. Y eso es lo que los congresistas hemos hecho y hay que señalar que esto no irroga ningún gasto al Congreso ni al país", dijo.

Eduardo Salhuana insistió que se trata de un viaje no oficial y sostuvo que una vez retorne al Perú el Consejo Directivo del Congreso dispondrá el descuento de remuneraciones dependiendo de la evaluación de los motivos.

"Los oficios se dirigen como corresponde al Oficial Mayor y ya por canales internos se le informa al presidente del Congreso de la República (...) reglamentariamente no necesitamos una autorización porque no es un viaje oficial, ni irroga gastos al Congreso, se informa a retorno y siendo un evento tan importante, una conferencia internacional de parlamentarios rusos con congresistas de América Latina, esto se evaluará en Consejo Directivo dispondrá el descuento de nuestros haberes, a lo cual nos sometemos", aclaró.

Eduardo Salhuana, congresista de APP | Fuente: Congreso de la República

"Enriquece el trabajo parlamentario"

Eduardo Salhuana argumentó que el viaje a Rusia ayudará a su labor parlamentaria como un intercambio de experiencias con congresistas de otros países de América Latina.

"El que los parlamentarios adquieran experiencias, conozcan normatividad y conozcan también qué vienen haciendo otros países en temas de seguridad ciudadana, que está cada vez peor en el país. Sin duda alguna nos permiten también aplicar o traer experiencias para plantearlos y traducirlas en normas legales, en políticas de seguridad, y eso obviamente enriquece el trabajo parlamentario que redunda en beneficio del país", afirmó.

A la conferencia internacional parlamentaria Rusia - América Latina, a realizarse en Moscú entre el 29 de septiembre y 2 de octubre próximos, participarán los congresistas Kelly Portalatino (Perú Libre), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Abel Reyes (Perú Libre), Eduardo Salhuana (APP), Edhit Julón (APP), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Silvia Monteza (no agrupada), Jaime Quito (no agrupado), Silvana Robles (no agrupada) y Karol Paredes (no agrupada).

Además, Eduardo Salhuana aseguró que ante la Duma rusa manifestará que "no está de acuerdo" con la guerra con Ucrania ni con la violación de derechos humanos en ese país.

"No compartimos una guerra ni una situación de violencia", expresó.