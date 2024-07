Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Edward Málaga: "La izquierda cómplice de Pedro Castillo no debería estar presente en la Mesa Directiva"

El congresista Edward Málaga, recientemente incorporado a la bancada de Avanza País, consideró importante que la próxima Mesa Directiva del Parlamento se muestre independiente del Poder Ejecutivo y mencionó que algunos partidos, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, tienen una relación "de conveniencia" con el Gobierno.

En esa línea, en Ampliación de Noticias, el parlamentario dijo que en su nueva bancada todavía no se ha tomado una decisión formal para apoyar alguna postulación, aunque mencionó los nombres que propondría para encabezar la mesa para el periodo 2024-2025.

"Yo he visto con simpatía la postulación de Norma Yarrow. No sabemos si eso encontraría un consenso dentro del Congreso, habrá que ver. Dentro de APP, a pesar de que no soy muy afecto a que APP siga en la mesa, por lo que ya se ha visto, rescataría a Lady Camones. Y dentro del fujimorismo, que también se ha hablado, está Patricia Juárez, como persona muy competente", apuntó.

Málaga agregó que cualquiera de los postulantes debe hacer que el Legislativo mantenga su imagen como poder independiente, de oposición y no "de contubernio" con el Ejecutivo, pues se necesita de su control político y fiscalización al Gobierno.

"Deberíamos tener al mando a un presidente o presidenta transparente, que hable con los medios, que sea eficiente, que le dé un manejo eficiente al Congreso, que no rife comisiones ni órganos internos a manera de negociación entre miembros de la mesa", afirmó.

En esa línea, consideró que "la izquierda cómplice de Castillo" no debería integrar la nueva Mesa Directiva y aprovechó en criticar el manejo que se le viene dando a Oficina de Asesoramiento Científico, la cual impulsó y es presidida por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, a quien consideró sin la necesaria experiencia y preparación para el puesto.

"Es un ejemplo muy claro de cómo, manejando mal las negociaciones de la mesa, puedes afectar el funcionamiento del Congreso, su desempeño y su imagen. Y por eso creo que la persona que nos propongan como presidente, más allá de qué partidos vengan, debe tener posturas claras sobre esto y tener también la fuerza, el vigor y la autoridad de imponer esto por encima de las necesidades de negociación que tenga cualquiera de estos partidos", comentó.

Su incorporación a Avanza País

Málaga, quien llegó al Congreso con el Partido Morado, sostuvo que su decisión de adherirse a Avanza País se dio por los "puntos de afinidad" con este grupo parlamentario, reflejado en votaciones de proyectos de ley, denuncias constitucionales, entre otros.

"La decisión ha sido, primero, buscar un partido para construir carrera política. Y en ese sentido, Avanza País, que es uno de los partidos que está representado en el Congreso, lo conozco, obviamente, conozco a sus integrantes, su desempeño, sus trayectorias", apuntó.

Tras un diálogo con autoridades del partido, mencionó que encontró "afinidad en varios temas importantes", pero también disposición a recibir nuevas temáticas referidas a ciencia, cultura, derechos humanos, ambiente, entre otros; a fin de que el partido tenga una cartera más amplia de temas para ofrecer a la población de cara a 2026.