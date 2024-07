Las próximas elecciones presidenciales podrían tener más de 30 candidatos: ¿Qué sigue en el proceso electoral rumbo al 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Fernando Tuesta Soldevilla indicó que hay 30 partidos inscritos y 20 en proceso de inscripción

El día de ayer, viernes, a las 11:59pm., venció el plazo para que los ciudadanos se afilien a un partido político, y así puedan participar en las elecciones primarias que definirán a los candidatos presidenciales y parlamentarios de los comicios electorales del 2026.

Según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la jornada cerró con la recepción de 22 090 fichas de afiliación a organizaciones políticas correspondientes a 59 padrones, presentados durante el 12 de julio. No obstante, en entrevista con RPP, Luis Grillo, jefe de Servicios al Ciudadano del JNE, indicó que, en las últimas semanas, se han registrado más de 1 500 renuncias a agrupaciones políticas.

Asimismo, el funcionario señaló que, en los últimos 10 días, se han presentado 94 padrones de afiliados, con lo que hay un total de 30 partidos políticos inscritos y otros 20 en proceso de inscripción.

En el último día del plazo para efectuar el trámite, el JNE recibió 22 090 fichas de afiliación a organizaciones políticas de ciudadanos que necesitan contar con esta condición para poder postular en las elecciones primarias con miras a las #EG2026. 👉https://t.co/ZVf7ZB8ioW pic.twitter.com/XI8sotqPhc — JNE Perú (@JNE_Peru) July 13, 2024

Con estas cifras, cabe preguntarse cuántos serán los candidatos entre los que tendremos que elegir a nuestras próximas autoridades nacionales y cuáles son las siguientes etapas del proceso, tras la jornada de ayer. Al respecto, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla respondió estas interrogantes para RPP.

¿Cuál es el significado de la jornada de ayer?

Tuesta Soldevilla indicó que ayer "se cumplió el plazo para inscribirse en partidos políticos para poder participar de las internas (…) que van a ser el próximo año"; es decir, "si una persona no se ha inscrito hasta el día de ayer, no puede participar en las internas".

No obstante, explicó que, por ley, fuera de las primarias, hay un porcentaje de 20 % de la lista que puede ser designado entre miembros del partido político u otras personas que estén fuera de la organización. Estos podrán participar como candidatos a senadores y diputados.

"Aún hay una ventana que tienen los partidos que pueden usar hasta el 20 % de sus listas para designar a ese porcentaje como invitados (...), la ley dice ‘designados’. ¿Por qué dice designados? Porque el órgano competente puede usar ese 20 % para señalar, sin pasar por las elecciones internas, para que participen en las listas parlamentarias. Estos pueden o no pueden ser miembros del partido", explicó.

"Ocurre que muchas veces son los dirigentes quienes se colocan en las listas sin pasar por las internas, esa es prerrogativa de los partidos, así es la ley. También puede ser al revés, que ese 20 % sea fuera del partido, no miembros del partido", acotó.

Sin embargo, el politólogo indicó que las prisas que se vieron el día de ayer se explican porque cada partido "quiere que se inscriban para tener libertad de manejar ese 20 %".

"Lo que sí sabemos hoy, con exactitud, es que los candidatos presidenciales de los partidos ya están inscritos, por lo menos en los padrones. Y aquí hay que hacer una diferencia: hay 30 partidos inscritos desde antes de ayer, y existen 20 partidos en proceso de inscripción. Estos también han tenido que presentar sus padrones hasta el día de ayer, y ahí deben estar incluidos los candidatos presidenciales", aseveró.

"De esos 20, puede que no todos se inscriban, digamos la mitad, con lo que ya son como 40, un número altísimo", acotó.

Tuesta Soldevilla explicó que 20 % de candidatos de las listas parlamentarios puede ser designado sin pasar por las internasFuente: Andina

¿Cuántos candidatos presidenciales podríamos tener y qué etapas siguen en el proceso de cara al 2026?

Fernando Tuesta Soldevilla resaltó que, tal como va la inscripción de partidos, hay certeza de 30 candidatos a la presidencia, pero podrían haber otros 20 en los partidos en proceso de inscripción, y 9 en aquellos que tienen reserva de dominio y han presentado padrones de afiliados hasta ayer, viernes.

"Lo que está cerrado es que tenemos que encontrar en estos padrones los candidatos presidenciales de los partidos o alianzas que, en el futuro, se establezcan. Los parlamentarios todavía podrían ingresar, pero los candidatos presidenciales ya están en estos padrones, algunos más o menos conocidos y otros aparecerán", sostuvo.

Con ello, según aseguró, tendríamos el número más alto de candidatos a la presidencia de toda nuestra historia.

"Desde el año 2000, en lo que va del siglo, este es el más alto (número de posibles candidatos), y en general de la historia, porque antes de este siglo el número no era tan alto. Hubo un número de 26 en el año 2006, y en el 2021 se inscribieron 20, pero se retiraron, solo quedaron 10. El número que vamos a tener va a sobrepasar con creces lo que ha sido el más alto número de la historia (hasta ahora)", indicó.

"Lo que ocurre es que el Perú no tiene la costumbre -y encima se ha castigado con la ley- de no incentivar las coaliciones o alianzas. En otros países, hay también un número alto, pero participan menos, en bloques. Lo que hemos visto en Argentina es que participaron 5 agrupaciones, pero en realidad eran más y ahí vinieron las PASO que operó en términos de reducir el número", añadió.

Tuesta Soldevilla indicó que lo que sigue en el JNE es la verificación de "las firmas que están en los documentos, donde (los ciudadanos) solicitan ser militantes", y señaló que cada agrupación política debía "entregar 25 mil documentos de afiliación más 67, como mínimo, de comités provinciales" para su inscripción.

"Como ayer se venció el plazo, si se les reconocen solo 60 (comités), ya no pueden inscribirse para participar de las elecciones 2026, pero sigue el proceso", acotó.

"Todavía no se ha cerrado el plazo de inscripción de partidos, lo que pasa es que un partido, por más que se inscriba después, no va a poder postular porque no pudo entregar la documentación completa hasta el día de ayer", aclaró.

No obstante, precisó que este proceso de inscripción "continúa hasta el próximo año", hasta abril del 2025; y es paralelo a la evaluación de fichas de inscripción. Además, luego de las elecciones internas, seguirá la inscripción de las planchas electorales.

Pero, ¿por qué tantos partidos políticos? El politólogo indicó que la idea de la reforma electoral del 2019 era "abrir la oferta" electoral, pero esto "estaba asociado con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)", que en la práctica han sido anuladas por el actual Congreso.

"Había incentivos y desincentivos: si tú no pasabas, no seguías en carrera. Al eliminar las PASO, que no es poca cosa, si hay 40 inscritos habrá 40 que se presenten", explicó.

"Ahora viene la otra parte que es el umbral o la valla. El año 2021, de 20 listas parlamentarias tan solo 10 cruzaron el umbral (…) Acá va a haber un problema porque la campaña (…) va a ser extremadamente complicada (…), ya no va a haber debate, es imposible (...) Nuevamente se ha incorporado el voto preferencial y además hay dos cámaras. Vamos alrededor de 40 filas y 5 columnas (en la cartilla de sufragio)", puntualizó.