Edwin Martínez dice que dos personas se acercaron a Ilich López para pedirle que no voten por la inhabilitación de Zoraida Ávalos

Martínez precisó que no cuenta con la autorización para decir el nombre del segundo involucrado. | Fuente: Congreso

El congresista no agrupado Edwin Martínez (renunció a Acción Popular) aseguró que su excompañero de bancada, Ilich López, se habría reunido con allegados a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a fin de favorecerla y evitar su inhabilitación en el pleno del Parlamento.

"Ilich López conversó conmigo. Él fue quien me comentó que dos personas hablaron con él sobre el tema de las votaciones y él está dispuesto a declararlo", dijo el legislador.

"Ilich conversó conmigo y me dijo que fueron dos señoras que lo buscaron para tratar el tema de la votación y él respondió que no tenía problema en conversar con ellas, pero que lo hagan por el conducto regular. Definitivamente [era] para que no la inhabiliten", agregó.

Segundo nombre se mantiene en reserva

Un día antes, Martínez indicó que daría nombres de dos legisladores que habrían recibido a personas supuestamente envíadas por Zoraida Ávalos a fin de buscar favores. No obstante, tras confirmar que uno de ellos era Ilich López, prefirió evitar decir el nombre del segundo.

Martínez precisó que no cuenta con la autorización para decir el nombre y que prefiere evitar algún tipo de denuncia penal.