Representantes de la Fiscalía intentaron comprar votos en inhabilitación a Zoraida Ávalos, aseguró Elvis Vergara

Vergara indicó que esta situación evidencia la "politización de la justicia" al servicio de intereses particulares. | Fuente: Congreso

El congresista Elvis Vergara señaló que dos colegas suyos, pertenecientes a la bancada de Acción Popular, le comentaron que se acercaron representantes del Ministerio Público para pedirles que voten por la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y, a cambio, tendrían favorecimientos en los procesos de investigación que cursan en la Fiscalía.

"Particularmente, a mí nadie se me acercó. Sin embargo, dos colegas de la bancada de Acción Popular me indicaron que gente de la Fiscalía, no especificando quiénes, se les había acercado a proponerles que apoyen la destitución de la exfiscal Zoraida Ávalos y que, en mérito a ello, les iban a ayudar en sus procesos", dijo el parlamentario.

"Evidentemente, no pasó así, porque mis colegas no votaron a favor de la destitución. De hecho, yo tuve una posición en contra", agregó.

"Evidencia la politización de la justicia"

"Este acercamiento fue días antes de que se someta a votación del pleno el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De hecho, a mí no se atrevieron a acercarse porque yo ya tenía una posición bien marcada desde la Comisión Permanente", aseveró.

"Eso evidencia la politización de la justicia. Y evidencia, además, que se usan las denuncias y los archivos como parte de una mercancía para conseguir otros objetivos distintos a cumplir la ley", finalizó.