Edwin Martinez: "Este Congreso, a pesar de su inexperiencia, se ha hecho respetar"

El congresista de Acción Popular, Edwin Martinez, afirmó este miércoles que el actual Parlamento "se ha hecho respetar" luego de varios intentos por disolver el Legislativo. En ese sentido, destacó algunas decisiones tomadas, aunque lamentó que no fueran bien informadas a la población.

"Este Congreso, a pesar de su inexperiencia y de las muchas falencias, se ha hecho respetar. No nos hemos sometido a la disolución de Pedro Castillo ni a las marchas que buscaban cerrar el Parlamento. Hemos puesto al Tribunal Constitucional que después de muchos años se ha recuperado. A pesar de todo escogimos a un nuevo defensor del Pueblo y no hemos hecho una sola ley que beneficie a los poderosos económicamente", afirmó en el programa Las cosas como son de RPP.

Edwin Martínez también se pronunció por la agresión sufrida en Arequipa. En ese sentido, comentó que detrás de lo sucedido está un grupo que se denomina 'Los autoconvocados' y cuestionó la actitud de la población aquel día.

"Yo he ido varias veces a Apipa y José Luis Bustamante. En la reunión (con la población) ya ha habido ciertos altercados, ellos no sé si lo han tratado de entender, pero los dirigentes me buscaron hace mes y medio. Hemos ido al Ministerio de Vivienda y destrabamos un proyecto de 180 millones de soles que beneficia a más de 70 000 familias en ese sector. La gente no ha entendido que el trabajo realizado es justamente para que puedan tener un servicio fundamental de agua y desagüe", explicó.

El congresista fue agredido durante la ceremonia de reinicio de una obra de saneamiento en la zona de Apipa, distrito de Cerro Colorado, en la región Arequipa. El parlamentario llegó y subió al estrado para participar del evento, pero eso generó el rechazo de los vecinos quienes protestaron de su presencia y le lanzaron piedras, tierra, botellas y más. Edwin Martínez fue custodiado más de 40 minutos por la Policía sin poder bajar del estrado frente al rechazo de la multitud.

Critican ley de nombramientos automáticos

El congresista Eduardo Salhuana afirmó que la ley de nombramientos automáticos a docentes podrá reconsiderarse y reconoció que hubo fallas en su aprobación.

"Hay una reconsideración planteada. En el caso nuestro vamos a votar a favor y revisaremos el tema. No está aprobado aún", explicó el parlamentario a RPP.

La misma opinión tuvo su colega Edwin Martínez, quien que la norma fue adimitada por la noche y sin que las bancadas tuvieran conocimiento.

"No puede haber llegado ese proyecto esa misma noche por acuerdo de consejo directivo y someterla a votación en el pleno del Congreso. Se suponía que iba a ser evaluado ya en la comisión de Educación. Tenemos que tener una agenda honesta, seria, que repercuta en beneficio de la población sin caer en el populismo", puntualizó.