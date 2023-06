Congresista Edwin Martínez tuvo que ser retirado de ceremonia en Arequipa luego de que le lanzaran piedras

Congreso Lazan piedras y tierra contra congresista Edwin Martínez durante una ceremonia en Arequipa

El parlamentario tuvo que ser escoltado por efectivos policiales luego de que le lanzaran piedras y tierra. | Fuente: ArequipaVirtual/HBA

Por la mañana el congresista Edwin Martínez (Acción Popular) fue agredido durante la ceremonia de reinicio de una obra de saneamiento en la zona de Apipa, distrito de Cerro Colorado, en la región Arequipa.

El parlamentario —quien fue elegido por esta región— llegó y subió al estrado para participar de la ceremonia. Eso generó el rechazo de los vecinos quienes protestaron de su presencia y le lanzaron piedras, tierra, botellas y más. Edwin Martínez fue custodiado más de 40 minutos por la policía sin poder bajar del estrado frente al rechazo de la multitud.

Finalmente, llegó un contingente policial que hizo uso de gas lacrimógeno para dispersar a los vecinos y el parlamentario pueda salir del estrado. Sin embargo, esta medida conllevó a que una niña resulte con problemas de salud, pero se ha recuperado.

Edwin Martínez se había referido a los manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte como "terroristas" y "flojos" por las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

Además, en marzo de este año, el congresista fue protagonista de una gresca a su salida del Consejo Regional de Arequipa. Él acudió para participar de una mesa de trabajo sobre temas de Salud y Transporte cuando un hombre le arrojó un huevo e intentó agredirlo físicamente, lo que provocó una reacción del parlamentario.

"Un señor me tira la botella y luego va a agredirme. Entonces a la agresión física del señor lo único que hice fue defenderme para que no me caiga algo. En ese instante el sujeto cae al suelo y alguien me jala para subir a un vehículo, que era de la congresista María Agüero que me hizo subir a su carro y nos fuimos. Ahora eso es lo que ha sucedido", explicó.

Marchas contra el gobierno

Ciudadanos y colectivos sociales, sindicales y feministas marcharon ayer sábado por las calles del centro histórico de Lima en protesta contra el Congreso de la República y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.



La concentración empezó alrededor de las 5:00 p. m. en la plaza San Martín, que fue cercada por efectivos policiales.

Con cánticos y carteles en manos, los asistentes recorrieron las avenidas Nicolás de Piérola, Inca Garcilaso de la Vega, Miguel Grau, Lampa y Abancay, y exigieron justicia por las personas que fallecieron en el contexto de las protestas antigubernamentales que se realizaron entre diciembre de 2022 y marzo de este año.

Para el próximo 19 de julio se ha convocado una movilización en Lima, que tendrá la presencia de dirigentes de diversas regiones, a fin de protestar contra el gobierno y el Congreso.