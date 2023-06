Edwin Martínez: "Me estoy preparando para postular a la Presidencia de la República"

Congreso Edwin Martínez dijo que votaría por Martha Moyano para presidir la Mesa Directiva

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, señaló que se está preparando para lanzar su candidatura y postular a la Presidencia de la República. Ello, pese a que días antes tuvo que ser evacuado de una ceremonia en Arequipa cuando los vecinos de la zona de Atipa le lanzaron piedras en señal de rechazo a su gestión parlamentaria.

"Yo espero que de los miembros de la bancada de Acción Popular me den la presidencia de alguna comisión. Dentro de los cuadros de la Mesa Directiva no. No es mi anhelo (...). Me estoy preparando para (postular a la Presidencia de la República). No soy de los que lo niegan. No voy a esperar a que me inviten. Me voy a preparar para en determinado momento propiciar una candidatura", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Es un tema netamente ideológico"

Con respecto a los motivos por los que fue atacado, Martínez indicó que se trataba de un "tema ideológico" y evitó hacer un mea culpa con respecto a su gestión.

"Considero que seguramente voy a seguir siendo agredido no solo en Arequipa, sino en otros sectores del país. Porque aquel que no está de acuerdo con una ideología de odio, resentimiento, fusil y sangre va a ser víctima de mil y un ataques (...). Este es un tema netamente ideológico", aseveró.

"He recibido piedras en la espalda, la cabeza. Una muy grande me hizo casi perder todo el conocimiento. Luego de ello ha habido un pequeño lapso en el cual no recuerdo muy bien las cosas, pero cuando abrí los ojos vi un buen grupo de gente que ofendían, se reían, grababan, tiraban piedras, arena, agua y todo lo demás", agregó.

"Apoyaría a Martha Moyano para presidir la Mesa Directiva"

Por otro lado, indicó que dentro de su bancada podría apoyar una posible candidatura de Silvia Monteza Facho para presidir la Mesa Directiva del Congreso. No obstante, señaló que quien le parece que quien debería asumir el cargo es la fujimorista Martha Moyano.

"No he tenido comunicación con la bancada. Pero sí se manejan dos hipótesis: apoyar la candidatura de Luis Aragón o apoyar la candidatura de Silvia Monteza. Yo apoyaré a Silvia Monteza, pero no tengo pretensiones de obtener un cargo en la Mesa Directiva", manifestó.

"Dentro de las propuestas que he escuchado, me refería (apoyar) al almirante Cueto. También la doctora Gladyz Echaíz, que sería un muy buen cuadro. Y de Muñante, que es un chico que está trabajando bien. Tiene buena perspectiva en cuanto al servicio público. Y aún no se sabe a quien postula Fuerza Popular. Podría ser Nano Guerra o Patricia Juárez. Pero mi opción, si tuviese que apoyar a alguien para que presida la Mesa Directiva —lo digo sin temor alguno, aunque a muchos le suene feo—, apoyaría a Martha Moyano", finalizó.