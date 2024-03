Esdras Medina pidió al presidente del Congreso realizar "consulta jurídica" sobre su participación en proceso contra la JNJ

El congresista Esdras Medina (no agrupado) remitió este viernes un oficio dirigido al presidente del Congreso, Alejandro Soto, en el que le solicita que se realice una "consulta jurídica" respecto a su participación en la subcomisión acusadora que sustentará el informe final contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el pleno.

Como se sabe, el último lunes, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), cuyo autor fue el referido legislador, que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años a los magistrados de la JNJ.

Con ello, dicho informe quedó habilitado para ser debatido y votado en sesión plenaria del Congreso, tras la sustentación del mismo a cargo de la subcomisión acusadora integrada por Medina Minaya.

Pide "interpretar" el Reglamento del Congreso

En el oficio, Esdras Medina pidió que, "con carácter muy urgente", se realice una consulta jurídica de interpretación del Reglamento del Congreso respecto a su participación en la subcomisión acusadora.

"Solicito que por intermedio de su presidencia se realice una consulta jurídica a la Comisión de Constitución y Reglamento sobre mi posible continuidad como miembro de la subcomisión acusadora y mi participación en el pleno convocado para el día 8 de los corrientes para poder sustentar el informe final", indicó.

Frente al comunicado del @congresoperu, sobre mi participación en la sustentación del informe final de la denuncia constitucional 373, he solicitado la consulta jurídica a la comisión de Constitución del Congreso por intermedio de la presidencia.@RPPNoticias @canalN_ pic.twitter.com/4wJgMCVASP — Esdras Ricardo Medina Minaya (@EsdrasRicardoMe) March 1, 2024

Vale resaltar que el congresista Medina Minaya era miembro de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario; sin embargo, con la renuncia a dicho grupo por parte del legislador Luis Cordero Jon Tay, acontecida el último miércoles, la bancada quedó con 4 integrantes, por lo que perdió la condición de tal, ya que cada grupo parlamentario debe tener un mínimo de 5 miembros.

“Soy ponente encargado del tema de la JNJ y no podría sustentarlo ante el pleno porque dirían que no estoy legitimado. Como bancada tenemos espacio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y si se pierde, no podría ser delegado”, dijo Esdras Medina sobre esa situación.

No obstante, el día de ayer, el Congreso de la República emitió un comunicado en el que precisó que tanto Medina como Lady Camones, presidenta de la SAC, fueron designados para sustentar el informe final contra la JNJ.

"Por lo tanto, si el congresista Esdras Medina no desea sustentar, válidamente lo podrá realizar la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (...) La disolución de una bancada no enerva la decisión de la Comisión Permanente", refirió el comunicado.