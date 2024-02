Proceso contra la JNJ avanza en el Congreso: ¿qué efectos tendría la destitución de los magistrados?

Judiciales La sesión plenaria en la que podría verse el informe final tendría lugar el próximo 6 de marzo

La tarde del pasado lunes la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en votaciones separadas, las sanciones recomendadas contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que recomienda que sean acusados constitucionalmente e inhabilitados por un lapso de 10 años.

Esta decisión es la antesala de la sesión plenaria en la que se podría decidir hacer efectivas estas medidas contra los jueces de la entidad de justicia. Al respecto, dicho pleno sería convocado para el próximo 6 de marzo.

No obstante, una eventual destitución de todos los magistrados del pleno de la JNJ tendría consecuencias inmediatas e impredecibles no solo para el sistema nacional de justicia, sino para el sistema electoral, a puertas de que los titulares de la ONPE y el Reniec deban ser ratificados por la junta o que ésta convoque a un concurso público para elegirlos.

¿Qué efectos tendría la destitución de los magistrados para el país?

Samuel Abad, abogado constitucionalista que ejerció la defensa de los titulares de la JNJ ante la Comisión Permanente, alertó en RPP de una situación que podría significar la eventual paralización de las funciones de la entidad de justicia: tres suplentes ya han pasado los 75 años de edad.

"La JNJ no podría funcionar, sencillamente porque tres de los suplentes ya superaron el límite de acceso de los 75 años. Ellos no podrían acceder al cargo porque tienen más de 75 años; es decir solo quedarían 4 integrantes (y) con ello no hay quórum", sostuvo.

"Eso significa que la Junta no podría operar y las facultades de designar jueces, destituir jueces no podrían realizarse. En consecuencia, lo que no se toma en cuenta es la gravedad de lo que se está planteando, que destituir a todos los integrantes de la junta va a significar que no puede operar y se quede con procedimientos disciplinarios que se archivarán, con designaciones de jueces que no prosperarán porque no hay quórum en la sala", precisó.

Abad resaltó, además, que ante la imposibilidad de que los suplentes asuman, en la práctica, la JNJ estaría paralizada y "los procedimientos disciplinarios no se podrían llevar a cabo y se afectaría a todo el sistema de justicia".

Esta situación también fue alertada por el presidente de la entidad, Humberto de la Haza, quien invocó a la reflexión al Congreso, pues, según argumentó, una inhabilitación de todo el pleno de la junta significaría la paralización de los procesos disciplinarios que lleva a cabo.

"Si no existen miembros de la JNJ entenderíamos que en cualquier proceso podría aplicarse hasta una prescripción (...) En el supuesto que no se nombre a nadie, ni a titulares o suplentes, nos encontraríamos en una situación en la cual todos los procesos en general, no solo me refiero a los procedimientos administrativos sancionadores, sino cualquier actividad como es nombrar jueces titulares o los procesos de evaluación parcial, no podría llevarse adelante", dijo en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Asimismo, consultado sobre el proceso disciplinario contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, De la Haza indicó que, aunque no se podía pronunciar sobre ese caso particular, la remoción de los magistrados y la falta de suplentes significaría la afectación de todos los procesos similares.

"Tengo que mantener la reserva de los procesos (…) como de cualquier otra persona que se encuentre en un procedimiento administrativo ante la JNJ (…) Pero los resultados de cualquier proceso, indiscutiblemente, habría que plantarnos como país qué es lo que buscamos, porque si no existen miembros de la JNJ, en cualquier proceso, podría aplicarse hasta una prescripción por el plazo transcurrido para resolver", precisó.

"No habría JNJ, y si no la hay, cualquier proceso podría prescribir (…) No habrá miembros para que puedan resolver a favor o en contra (…) Si seguimos dentro de la lógica del Congreso, esas personas no podrían tener la posición de suplentes. Para resolver cualquier caso vinculado a un proceso disciplinario, se requieren por lo menos 5 votos", aseveró.

Consecuencias en el sistema electoral

Por su parte, el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, en diálogo con RPP, indicó que las consecuencias de la falta de quórum en la junta también afectaría los procesos de ratificación o elección de nuevos titulares de la ONPE y el Reniec.

"La afectación al sistema electoral es gravísima (…) No quieren que participemos de nuestra función constitucional de la decisión sobre la continuidad o no de los titulares de la ONPE y Reniec, que ya está en marcha", aseveró.

"Es decir, en los próximos meses tendría que decidirse en la JNJ si los actuales titulares de ONPE y Reniec continúan en sus funciones; y si no continúan tendríamos que convocar a un nuevo concurso", agregó.

Cabe resaltar que el pasado 24 de febrero, la titular del Reniec, Carmen Velarde, en diálogo con RPP, anunció que había presentado su solicitud para ser ratificada en el cargo. Esta presentación de solicitudes vence el próximo 29 de febero.

"He decidido presentar mi pedido para postular a una ratificación. Creo que es una gran oportunidad para mostrar la gestión que se ha hecho en Reniec. Como lo econtramos y como estamos dejando la institución. He cumplido con presentar la solicitud, de acuerdo a lo que ellos nos han pedido”, dijo Velarde.

Por otro parte, el presidente de la JNJ advirtió también de consecuencias a nivel económico, a raíz de una última publicación de la revista The Economist que indica que el Perú, por segundo año consecutivo, es considerado un régimen híbrido, es decir, que está entre la democracia y el autoritarismo.

"Las consecuencias se van a sentir desde el punto de vista económico, no solo desde el institucional, porque no damos esa imagen de un país completamente democrático que tenemos una serie de deficiencias que tenemos que superar, y para muchos pasamos a ser una democracia sumamente débil (…) La institucionalidad es lo más importante”, puntualizó.

¿Qué ha dicho el Ejecutivo sobre el tema?

Ante los riesgos que plantea una eventual remoción de los magistrados de la JNJ, cabe preguntarse qué ha dicho el Ejecutivo sobre este procedimiento en el Congreso.

El pasado 15 de diciembre, la presidenta de la república, Dina Boluarte, se pronunció, aunque de manera taxativa, sobre el tema.

"El país necesita también de ese equilibrio de las instituciones que puedan funcionar para el periodo en que han sido elegidos. Si es que hay una falta o un error que se vea dentro del camino del debido proceso, no podemos generar más inestabilidad, tenemos una democracia muy débil. Si a eso le vamos a añadir este tipo de situaciones, no nos ayudan", señaló.

Asimismo, el premier Alberto Otárola se pronunció ayer sobre la situación, luego de conocerse de la aprobación del informe de la SAC en la Comisión Permanente.

"En la Constitución existe una constelación de órganos que tienen funciones específicas y de rango constitucional. Evidentemente, el Congreso tiene las facultades para iniciar estas investigaciones. La votación que se ha producido hoy día en la Comisión Permanente es una votación en la que han participado los grupos políticos y ha habido claramente una decisión en un sentido de la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, señaló.

"Como Ejecutivo, hubiéramos preferido que esta confrontación no sé dé. Sin embargo, estaremos atentos y daremos seguimiento al debate qué, seguramente, en las próximas semanas se abrirá sobre el mismo asunto en el Pleno”, agregó.

Asimismo, esta mañana, el ministro de Trabajo y exministro de Justicia, Daniel Maurate, invocó a la reflexión al Congreso cuando el tema se aborde en el pleno, aunque resaltó que el procedimiento “es parte de la actuación de los poderes conforme a sus autonomías y sus competencias”.

"Lamento mucho (la situación). Ojalá prime el sentido común, que las autoridades que tienen espacios de poder usen el poder adecuadamente con responsabilidad y sobre todo, se den cuenta que chicos de universidades y colegios los están mirando y pongan de su parte para construir un país mejor”, indicó.