Esdras Medina reconoció mensajes a Richard Acuña durante votación a Mesa Directiva: "Estoy buscando un consenso"

Congreso Medina indicó que estaba "buscando un consenso" con los mensajes que remitió a Richard Acuña

Este viernes se realizaron las elecciones de la nueva Mesa Directiva del Congreso para el periodo legislativo 2024-2025, en las cuales resultó ganadora la lista presidida por Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso (APP), con 95 votos.

No obstante, durante las votaciones, el portal El Foco difundió una fotografía de una presunta conversación entre el parlamentario Esdras Medina (Renovación Popular) y un usuario a quien se identifica como Richard Acuña, líder del partido APP. En ella, se aprecia un mensaje de Medina en que dice: "Richard, buenos días. Acabo de apoyarles, haber (sic) si reconsideran y a renovación le puedan dar presupuesto y trabajamos juntos en todo. Saludos".

Ante ello, su interlocutor responde: "amigo, buen día, contigo existe una gran amistad y recibimiento a tu labor (...) otorgar presupuesto a renovación (...) complicado en estos momentos".

Esdras Medina: "Hay que dar a conocer que yo estoy buscando un consenso"

En diálogo con RPP, al ser consultado sobre la conversación y su contenido, el congresista Esdras Medina indicó que en ese intercambio de mensajes no estaba "diciendo" el sentido de su voto.

"Está claro, ustedes tienen comprensión lectora, ahí yo no estoy diciendo mi voto, el voto es secreto", sostuvo.

Además, indicó que no era una conversación, sino que estaba dando una opinión suya en busca de consensos.

"No he tenido una conversación con Richard Acuña, ahí no hay una conversación. Es una opinión mía que yo estoy indicando que hay que buscar consensos y que debe reconsiderar a Renovación Popular para seguir trabajando en conjunto (...) Yo no he conversado con él, ese es un mensaje de que estoy buscando una unidad, un diálogo", sostuvo.

"Está claro que siempre he apoyado todos los temas a nivel nacional, no hay algo específico (…) Hay que dar a conocer que yo estoy buscando un consenso de poder tener un entendimiento en general", acotó.

En esa línea, Medina Minaya resaltó que siempre ha tenido "coordinaciones" con todas las bancadas, y reiteró que no estaba indicando su voto.

"Primero, debo ser claro y preciso de que siempre he apoyado temas a nivel nacional, y debo ser claro y preciso de que he tenido coordinaciones con todas las bancadas, con todos sus presidentes, y con todos los que son líderes a nivel político porque el Congreso está integrado por políticos (…) Primero, la votación es secreta, y ahí no está específicamente indicando mi votación", señaló.

"Lo que yo entiendo (de los mensajes) es: yo he apoyado siempre a todas las bancadas, y en este caso, en lo que hemos podido coordinar y trabajar, lo hemos hecho en conjunto", agregó.

Finalmente, Medina puntualizó que "cualquier bancada que tenga la (Comisión de) Presupuesto, lo puede trabajar muy bien".

Alejandro Muñante indica que es "el único autorizado" de su bancada "para la designación de las comisiones"

A raíz del intercambio de mensajes entre Esdras Medina y Richard Acuña, el vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, emitió un mensaje en la red social X en el que indicó ser "el único autorizado" de su grupo parlamentario "para la designación de las comisiones".

"Como vocero de la bancada de Renovación Popular, niego rotundamente cualquier negociación de apoyo de nuestra bancada por comisiones. Soy el único autorizado de llevar a cabo las conversaciones con los demás voceros para la designación de las comisiones que nos corresponde. RP no se presta a ningún contubernio", indicó.

