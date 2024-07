Eduardo Salhuana es el nuevo presidente del Congreso: reacciones tras la elección de la nueva Mesa Directiva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Flavio Cruz: "Perú Libre tiene que ser actor principal"

Diversos congresistas conversaron con RPP respecto de la nueva Mesa Directiva | Fuente: Congreso

El grupo liderado por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) y conformado por Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País) obtuvo 95 votos y se hizo de la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período anual de sesiones 2024-2025.

En tanto, el otro grupo en contienda, conformado por Silvana Robles e integrada por Pasión Dávila, Jaime Quito y Alex Flores alcanzó tan solo 17 votos.

Tras ello, parlamentarios de diferentes bancadas se pronunciaron para manifestar lo que esperan de la nueva gestión que estará a cargo del Congreso.

Flavio Cruz: "Perú Libre tiene que ser actor principal"

El parlamentario de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que, debido a que su grupo parlamentario fue el ganador de las elecciones, debe mantener un rol principal en el Congreso y no "ver las cosas en la tribuna".

"Perú Libre ha sido el partido ganador de las últimas elecciones. Y aquí la bancada no puede estar en una postura solo de ver las cosas en la tribuna. Tiene que ser actor principal. Y una forma de hacerlo es integrando esta Mesa, que es colegiada", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Respecto de la elección de Salhuana como presidente de la Mesa Directiva, indicó que su respaldo va de la mano con su disposición para esclarecer acusaciones de presuntos vínculos con la minería ilegal.

"Puede tomarse como un respaldo político, pero, como él mismo ha manifestado en su discurso, a través de un gesto democrático dice que va a estar a disposición de esclarecer todas estas imputaciones. Esperemos que lo haga, más que a Perú Libre, al país", aseveró.

"Respecto a la aprobación, va a ser difícil tratar de explicarle. Hay razones, hay imputaciones al Congreso. Creo que termina siendo siempre una piñata porque saben que aquí puede llegar el pueblo y, a través de las medidas que se puedan tomar desde aquí, se parte de la marcha institucional de un país", culminó.

Flavio Cruz: "Perú Libre tiene que ser actor principal" | Fuente: RPP

Héctor Ventura: "Ha faltado unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo"

El parlamentario de Fuerza Popular, Héctor Ventura, mencionó que ha faltado unidad entre Ejecutivo y Congreso, una apuesta a la que se refirió Salhuana en su discurso tras ser elegido presidente de la Mesa Directiva.

"El congresista Salhuana ha mencionado en su discurso un trabajo en equipo, de unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es lo que ha estado faltando para el respeto a la Constitución y darle la seguridad política, la esperanza social a todos los peruanos", expresó.

"Ayudaremos los congresistas de todas las bancadas a buscar el interés nacional, no el interés político que algunas otras bancadas han tenido. Eso ha sido desastroso porque queremos recuperar la confianza, que se va a garantizar con base en un trabajo transparente", agregó.

En cuanto a la posibilidad de que Patricia Juárez no haya postulado como presidenta del Parlamento, negó que se estén cuidando de cara a las elecciones generales de 2026.

"No (nos estamos cuidando paras las elecciones de 2026). Aquí no hay ningún desgaste. Son acuerdos que se llevan a cabo en el derecho parlamentario. No hay ningún interés personal", finalizó.

Héctor Ventura: "Ha faltado unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo" | Fuente: RPP

Guido Bellido: "No creo que sea nada distinto de las anteriores mesas"

Por su parte, el legislador Guido Bellido indicó que su bancada no tiene injerencia en el hecho de que Waldemar Cerrón vuelta a integrar de manera consecutiva un puesto en la Mesa Directiva del Congreso y que no espera nada distinto para el nuevo período parlamentario.

"Son decisiones de bancada que nosotros no tenemos injerencia. Ellos en bancada determinan quienes van a participar y son criterios de partido", aseveró.

"Hay que ver en la práctica cuál va a ser el desarrollo, pero no creo que sea nada distinto de las anteriores mesas, porque es un bloque que viene trabajando desde la primera legislatura y que tienen una mayoría en el Congreso", añadió.

Guido Bellido: "No creo que sea nada distinto de las anteriores Mesas" | Fuente: RPP

José Cueto: "Hay que terminar las reformas del sistema electoral"

El parlamentario José Cueto mencionó que, elegida ya la nueva Mesa Directiva, ahora el foco de la atención debe concentrarse en terminar de reformar el sistema electoral.

"Lo que todos tenemos que esperar es que lo que ha manifestado el presidente del Congreso se haga realidad. Incluiría ahí una labor fuerte para levantar un poco la alicaída función que tiene el Congreso", manifestó.

"Lo primero que tenemos que hacer de hacer es terminar las reformas del sistema electoral para que realmente haya una justicia electoral en el 2026 y no suceda lo que ha pasado en las últimas elecciones", aseveró.

José Cueto: "Hay que terminar las reformas del sistema electoral" | Fuente: RPP

Esdras Medina: "Espero que la Mesa Directiva trabaje sin distinción política"

El legislador Esdras Medina, por su parte, consideró que la nueva Mesa Directiva debe trabajar en conjunto en favor de la ciudadanía, sin distinción de índole política.

"Lo que esperamos es trabajar todos en conjunto con temas puntuales de desarrollo para el país en economía, seguridad ciudadana. Y sobre todo que pueda haber consensos que puedan ayudarnos a dar un mensaje a la ciudadanía del trabajo que se desarrolla en el Congreso en bien de las diferentes regiones. Espero que la Mesa Directiva (trabaje) sin distinción política", finalizó.

Esdras Medina: "Espero que la Mesa Directiva trabaje sin distinción política" | Fuente: RPP