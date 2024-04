Congreso Fiscales y policías allanan oficinas y viviendas del congresista Raúl Doroteo

Los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el personal de la Fiscalía de la Nación allanan esta mañana las viviendas y oficinas del congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo Carbajo.

Las diligencias se llevan a cabo en el domicilio del parlamentario en Surco y en otro inmueble en Ica.

Así como en las oficinas del legislador que están en el Edificio Fernando Belaunde, en el jirón Huallaga, y en el Complejo Legislativo de la avenida Abancay.

Según la información preliminar, el desplazamiento de policías y fiscales estaría vinculado con el caso ‘mochasueldos’, en el que está implicado el legislador acciopopulista.

El 15 de abril pasado, los agentes de la Diviac y los fiscales allanaron dos oficinas del parlamentario en el edificio Fernando Belaúnde Terry y en el Complejo Legislativo.

La denuncia

El programa Beto a Saber reveló en marzo el caso de María Morales Gutiérrez, una trabajadora del despacho de Doroteo Carbajo que denunció haber sido obligada a darle la mitad de su sueldo al referido congresista.

Morales es asesora técnica y percibe un sueldo de 7 106 soles. Según un chat de WhatsApp, divulgado por el programa periodístico, la trabajadora le dijo a Doroteo que no la alcanzaba para darle el 50 % de su salario “como normalmente lo hacía”.

“Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no, en todo caso, usted disponga. Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, se ve en el mensaje.

Doroteo Carbajo ignoró el mensaje y bloqueó a la asesora, quien alega tener problemas de salud.

El mencionado programa también difundió un audio donde se oiría al congresista pedirle a otro asesor llamado “Martín” que resuelva “el tema de Morales”.

“Morales no me ha colaborado nada. Si no, igualito, a mí me llega al pepino, me solucionas eso”, se escucha en el audio.